Ağrı haberleri! Vali Varol'dan Taşlıçay ziyareti

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, bir dizi incelemelerde bulunmak için gittiği Taşlıçay ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Kumluca köyüne gitti. Burada Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Kaya İlkokulunu ziyaret eden Vali Varol, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Daha sonra sınıfları gezen Vali Dr. Osman Varol, öğrencilerle sohbet etti.

Taşteker, Kumlubacak ve Kumluca köylerinin faydalanacağı 8 kilometre uzunluğundaki sulama kanalını ziyaret eden Vali Varol, çalışma hakkında yetkililerden bilgi aldı. - AĞRI