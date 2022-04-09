Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde ilk doktora - Son Dakika
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde ilk doktora

09.04.2022 11:31
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde ilk doktora

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde doktora yapan Öğr. Gör. Gülcan Tekin, Doktora Tezini savunarak Üniversitenin tüm alanlarındaki ilk doktora mezunu oldu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde doktora yapan Öğr. Gör. Gülcan Tekin, Doktora Tezini savunarak Üniversitenin tüm alanlarındaki ilk doktora mezunu oldu.

AİÇÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Bayraktar'ın danışmanlığını yaptığı Öğr. Gör. Gülcan Tekin, Lisanüstü Eğitim Enstitüsü'nde doktora çalışmasını tamamlayarak tez savunmasını yaptı.

Prof. Dr. Hüseyin Kırımoğlu, Doç Dr. Serkan Zengin, Doç. Dr. Ünsal Tazegül ve Doç. Dr. Ahmet Akçay'dan oluşan tez jürisine "Antik Dönemden Günümüze Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığının Kadınların Olimpiyatlarda Yer Alma Sürecine Etkileri" başlıklı tezini savunan Öğr. Gör. Tekin, AİÇÜ'nün ilk Doktora mezunu oldu.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, doktorayı başarıyla tamamlayarak Üniversitenin ilk doktora mezunu olarak tarihe geçmenin, bu onuru taşıyan bir bilim kadını olarak bu gururu ve onuru yaşamanın çok önemli olduğunu belirterek, Öğr. Gör. Tekin'e akademik hayatında başarı diledi. - AĞRI

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde ilk doktora

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Spor Bilimleri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim, Doktora, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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