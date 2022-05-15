Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden Ukrayna'ya yardım eli - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden Ukrayna'ya yardım eli

15.05.2022 13:32
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden Ukrayna'ya yardım eli

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden 16 gönüllü öğrenci, Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi bağlamında Portekiz'e giderek Ukrayna için sosyal sorumluluk ve yardım projesine katıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden 16 gönüllü öğrenci, Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi bağlamında Portekiz'e giderek Ukrayna için sosyal sorumluluk ve yardım projesine katıldı.

Erasmus+ ESC (Avrupa Dayanışma Programı) çerçevesinde Portekiz'de bulunan gönüllüler, Ukrayna için yardım paketi hazırlayarak yurt dışında da birlik ve beraberliği hatırlattı. Ukrayna halkına destek amacıyla getirilen yardım malzemelerini hazırlayan gönüllü öğrenciler, 2 hafta boyunca depoda toplanan yardımları paketleyerek Ukrayna'ya gönderdi.

"Savaşın bir an önce son bulmasını istiyoruz"

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden 16 gönüllü öğrenci, yaklaşık iki haftalık süreçte Portekiz halkının da desteğiyle üç farklı depoda toplanan ve paketlenen ürünleri, tırlara yükleyerek savaş mağduru halk için yola çıkardı.

Gönüllü öğrenciler, iki haftalık süreçte gece gündüz demeden hazırladıkları yardım kolilerinde; kıyafet, oyuncak, mama, kuru gıda, iç çamaşırı, ayakkabı, battaniye, medikal malzeme, hijyen malzemelerinin bulunduğunu belirterek "Her gün üç tır dolusu koli paketlenip tırlara yükleniyor, ihtiyaç sahibi savaş mağduru Ukraynalılar için yola çıkıyor. Yaklaşık iki hafta süren bu seferberliğe Portekiz halkının desteği çok yoğun şekilde hissediliyor. Özellikle oyuncakları kolilere koyarken hissettiğimiz duygu çok trajikti. Savaşın bir an önce son bulmasını istiyoruz." İfadelerini kullandılar.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut da, gönüllü öğrencilerin bu zor süreçte böyle anlamlı bir projede yer almalarından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Ukrayna için hemen barış sağlanmalı, insanlar öldürülmemeli, ülkenin eski haline dönmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Projeyi yürüten Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyelerinden Davut Dağabakan da, öğrencilerin bu süreçte büyük bir özveri ile gece gündüz demeden yardım kolileri hazırladıklarını, tırlarla da Ukrayna'ya gönderdiklerini belirterek, savaşın daha fazla can kaybı ve acı yaşanmadan sona ermesi temennisinde bulundu.

Ayrıca Proje bağlamında Portekiz'in Braga şehrine giden 16 öğrenci; kamusal alanlarda, sosyal ve kültürel etkinliklerde, proje ortağı kurum ve kuruluşların kamu yararına olan faaliyetlerinde yardımcı oldular. Gönüllüler; spor faaliyetleri, proje üretme, çevreyi koruma faaliyetleri, Portekizce dersi ve dans derslerine katılarak sertifika alabilecekleri derslerden de yararlandılar. - AĞRI

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden Ukrayna'ya yardım eli
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden Ukrayna'ya yardım eli
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden Ukrayna'ya yardım eli
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden Ukrayna'ya yardım eli
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden Ukrayna'ya yardım eli
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden Ukrayna'ya yardım eli
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden Ukrayna'ya yardım eli
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden Ukrayna'ya yardım eli
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden Ukrayna'ya yardım eli

YORUMLAR
500
Savaş ne zaman bitecek? Ukrayna tarih verdi Savaş ne zaman bitecek? Ukrayna tarih verdi Son dakika haber! Turizmciler Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkilerine rağmen sezondan umutlu Son dakika haber! Turizmciler Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkilerine rağmen sezondan umutlu

Portekiz, Ukrayna, Savaş, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden Ukrayna'ya yardım eli - Son Dakika


Son Dakika
12:59 Savaş ne zaman bitecek? Ukrayna tarih verdi
12:57 Patrick van Aanholt'u çılgına çeviren olay: Tribünden atılan madde çocuğuna çarptı
12:51 Demet Akalın-Aleyna Tilki kavgasına, Mustafa Topaloğlu da müdahil oldu: Akalın "uzay starı" demişti! Topaloğlu: Saygısız, şuursuz
12:49 AK Parti'de BAE krizi iddiası: Cahit Özkan'ın istifası istendi, direniyor
12:41 Denizin dibinden çıkanlar profesörü bile şaşırttı! Mayodan tutun kitaba kadar her şey var
12:34 "Suriyelilerin bize faydası yok" diyen İlber Ortaylı: Türk vatandaşlığı parayla satılmamalı
12:19 Silopi çöplüğünde bıçaklandıktan sonra yakılmış kadın cesedi bulundu: Şüpheliler kadının kayınbiraderleri
12:16 Alkol yine şişede durduğu gibi durmadı! Yattan düşen şahsı vatandaşlar denizden çıkardı
12:03 Vali Yerlikaya 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletle geçti
11:53 Güldür Güldür'den Bakan Nebati'ye davet: İlk fırsatta geleceğim inşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 13:41:36. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden Ukrayna'ya yardım eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement