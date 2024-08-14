Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi YKS yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer aldı. Toplam 2 bin 916 öğrenci kayıt yapma hakkı kazandı.

14.08.2024 10:57
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer aldı. 2 bin 890 öğrenci kontenjanının yer aldığı AİÇÜ'ye, okul birinciliği kontenjanı da dahil toplam 2 bin 916 öğrenci kayıt yapma hakkı kazandı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarına göre, AİÇÜ'de 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı için lisans ve ön lisans programlarına toplam 2 bin 890 öğrenci yerleşme hakkı kazandı. AİÇÜ'deki bin 425 öğrenci kontenjanının bulunduğu lisans programlarına bin 402, bin 465 öğrenci kontenjanının yer aldığı ön lisans programlarına ise bin 514 öğrenci yerleşti. Böylelikle 2 bin 890 kontenjana 2 bin 916 öğrenci yerleşmeye hak kazandı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversitenin tercih edilebilir olmasından dolayı memnun olduklarını belirterek, "Üniversitemizi tercih ederek Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ailesine katılmaya hak kazanan tüm öğrencilerimi tebrik ediyorum" dedi. Yeni eğitim öğretim yılı için Üniversitemizde tüm hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Prof. Dr. Karabulut, tercih sonuçlarının öğrencilere, ailelerine ve üniversiteye hayırlı olması temennisinde bulundu. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi YKS yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika

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