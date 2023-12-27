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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürünü ziyaret etti - Son Dakika
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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürünü ziyaret etti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette eğitim ve sosyal hizmetler alanlarında ortak projeler ve faaliyetler konuşuldu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürünü ziyaret etti
27.12.2023 - 17:14,
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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette eğitim ve sosyal hizmetler alanlarında ortak projeler ve faaliyetler konuşuldu.

Kökrek, Baki'yi yeni görevinde kutlayarak, eğitim ve sosyal hizmetlerin toplumun gelişimi için çok önemli olduğunu söyledi. Kökrek, "Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile iş birliği içinde olacağız. Özellikle dezavantajlı gruplara yönelik eğitim ve sosyal destek hizmetlerini birlikte yürütmek, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine katkı sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Baki de ziyaretten memnun kaldığını belirterek, Kökrek'e teşekkür etti. Baki, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yanındayız. Eğitim ve sosyal hizmetlerin birlikte verilmesi, toplumun refahı ve kalkınması için çok değerli. Ortak projeler ve faaliyetlerle bu alanda güzel işlere imza atacağız." dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA
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