Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü, Halk Eğitim Merkezi çalışanlarıyla iftar yemeğinde buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü, Halk Eğitim Merkezi çalışanlarıyla iftar yemeğinde buluştu

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü, Halk Eğitim Merkezi çalışanlarıyla iftar yemeğinde buluştu

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Merkez Halk Eğitim Merkezi (HEM) çalışanlarıyla bir araya gelerek iftar yemeği düzenledi. İftar programına Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, şube müdürleri ve HEM yöneticileri de katıldı. Kökrek, HEM'lerin her yaştan ve her kesimden insanlara eğitim ve beceri kazandırmada önemli bir rol oynadığını belirtti ve çalışanlara teşekkür etti.

29.03.2024 20:08  Güncelleme: 20:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Merkez Halk Eğitim Merkezi (HEM) çalışanları ile iftar sofrasında bir araya geldi.

Özel bir restoranda düzenlenen iftar programına İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in yanı sıra Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Neriman Karakoç ve İshak Hasanoğlu, şube müdürleri, HEM yöneticileri ve çalışanları katıldı. İftar öncesi konuşan Kökrek, Ramazan ayında HEM çalışanları ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Halk Eğitim Merkezlerinin her yaştan ve her kesimden insanımıza eğitim ve beceri kazandırma konusunda önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Kökrek, "Bu merkezlerimiz, adeta birer açık öğretim üniversitesi gibi, hayat boyu öğrenmeyi teşvik ederek, bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktadır" dedi.

Kökrek, HEM'lerde görev yapan öğretmenlere ve kursiyerlere özverili çalışmaları için teşekkür etti, Ramazan ayını kutladı. - AĞRI

Kaynak: İHA

İftar, Ağrı, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü, Halk Eğitim Merkezi çalışanlarıyla iftar yemeğinde buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:51 YRP adayı İstanbul yarışından çekilecek mi Mehmet Altınöz suskunluğunu bozdu YRP adayı İstanbul yarışından çekilecek mi? Mehmet Altınöz suskunluğunu bozdu
19:23 Özgür Özel’den “Bana abla mabla demeyin“ diyen Akşener’e yanıt: Canı sağ olsun, ablam benim Özgür Özel'den "Bana abla mabla demeyin" diyen Akşener'e yanıt: Canı sağ olsun, ablam benim
18:41 İBB Başkan adayı Murat Kurum: Sultanbeyli’de fetret dönemini bitirecek miyiz İBB Başkan adayı Murat Kurum: Sultanbeyli'de fetret dönemini bitirecek miyiz?
18:02 İstanbul’da yarışı kim önde götürüyor Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var İstanbul'da yarışı kim önde götürüyor? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var
16:27 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ’’17 bakan niye sahada’’ eleştirilerine yanıt Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ''17 bakan niye sahada?'' eleştirilerine yanıt
17:25 Ali Koç’tan çarpıcı açıklamalar: TFF ceza verirse Türk futbolu sıkıntıya girer Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar: TFF ceza verirse Türk futbolu sıkıntıya girer
16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum’u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum'u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe'de
16:24 Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek
16:15 Tom Cruise’un eski eşinin röportajı ilişkiyi sonlandırdı Tom Cruise'un eski eşinin röportajı ilişkiyi sonlandırdı
15:59 Antalya’daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi
15:48 İngiltere’de hastanelere bağışlanan cesetlerin kozmetik işlemlerin eğitiminde kullanıldığı ortaya çıktı İngiltere'de hastanelere bağışlanan cesetlerin kozmetik işlemlerin eğitiminde kullanıldığı ortaya çıktı
15:36 Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi
15:35 Tiryakilere kötü haber Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi Tiryakilere kötü haber! Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi
15:14 Vatandaşa yumruk atan BBP’li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık Vatandaşa yumruk atan BBP'li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık
15:13 Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 21:15:53. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü, Halk Eğitim Merkezi çalışanlarıyla iftar yemeğinde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement