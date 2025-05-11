Ağrı Kızılay gönüllülerinden annelere anlamlı sürpriz

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Anneler Günü dolayısıyla il merkezi ve ilçelerde düzenlediği çeşitli etkinliklerle annelerin sevincine ortak oldu. Gönüllüler, yalnız yaşayan ve şehit annelerine sürpriz ziyaretler gerçekleştirerek hediyeler takdim etti.

Ağrı merkezde iki ayrı program düzenleyen Kızılay Gönüllüleri, tek başına yaşayan anneleri şube binasında misafir etti. Etkinlikte annelerle birlikte pasta kesildi, sohbetler edildi ve çeşitli hediyeler sunuldu. Kızılay Kadın Gönüllüleri ise yalnız yaşayan annelerin evlerine giderek Anneler Günü pastasındaki mumları birlikte üfledi. Ziyaretlerde duygusal anlar yaşanırken, gönüllüler annelerle samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Patnos ilçesinde görev yapan Kızılay ekipleri, şehit annelerini ziyaret ederek onlara çiçek ve çikolata takdim etti. Diyadin ve Taşlıçay ilçelerinde de sahada olan gönüllüler, yalnız yaşayan anneleri evlerinde ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Etkinliklere ilişkin açıklamada bulunan Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, "Ben annemin oğluyum. Bu sözü özellikle söylüyorum çünkü babamı 6 yaşında kaybettim ve bir annenin fedakarlığının ne olduğunu çok iyi biliyorum. Bugün merkezde ve ilçelerimizde, gönüllülerimizle birlikte özellikle yaşlı, yalnız yaşayan ve şehit annelerini ziyaret ettik. Bizler de onların evlatları gibi, yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik. Çok güzel duygular yaşandı, biz de en az onlar kadar mutlu olduk" ifadelerini kullandı. - AĞRI