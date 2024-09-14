Ağrı'nın Hamur İlçesinde İlköğretim Haftası Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Ağrı'nın Hamur İlçesinde İlköğretim Haftası Coşkuyla Kutlandı

Ağrı\'nın Hamur İlçesinde İlköğretim Haftası Coşkuyla Kutlandı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde, İlköğretim Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü konuşma yaptı ve öğrencilerle eğlenceli etkinlikler gerçekleştirildi.

14.09.2024 19:10  Güncelleme: 19:12
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Ağrı'nın Hamur ilçesinde "İlköğretim Haftası", renkli etkinliklerle kutlandı.

Kaymakam Mehmet Nesip Mahir, Belediye Başkanı İsmet Aslan, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen programda, ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Özmüş, yeni eğitim öğretim yılının heyecanını ve sevincini hep birlikte yaşadıklarını ifade ederek, "Öğretmen, öğrenci ve veli işbirliği ile vatanına, milletine, bayrağına ve değerlerine bağlı başarılı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Hababam Sınıfı'ndan esinlenerek hazırlanan temsili Hafıza Ana tarafından okul zilinin çalmasıyla birlikte Osmangazi İlkokulu öğrencileri, 1. sınıf öğrencilerine hoş geldiniz çiçeği sundu. Ardından çeşitli oyunlar sergilendi. Hamur Kaymakamı Mahir, öğrencilerle tek tek ilgilenerek onlara pamuk şeker ikram etti. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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