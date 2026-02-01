Patnos\'ta kar temizleme çalışması aralıksız sürdürülüyor

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kar temizleme çalışmaları yeniden hız kazanmış durumda. Kış şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla kar temizleme faaliyetleri kesintisiz bir şekilde sürdürülüyor. İlçede hem Patnos İlçe Özel İdaresi hem de Patnos Belediyesi, koordineli bir şekilde hareket ederek kapsamlı bir kar temizleme seferberliği başlatmış durumda. İlçe merkezi ve çevre mahallelerde yoğun bir şekilde devam eden çalışmalar, hem vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak hem de ulaşımın aksamadan sağlanabilmesi için son hızla devam ettiriliyor. - AĞRI