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Ağrı Patnos'ta Kent Konseyi kuruldu ve başkanlığa AK Partinin 3., 4. ve 5. dönem ilçe başkanlığını yapmış iş insani Mehmet Fatih Işık seçildi.

Patnos Belediye Başkanlığı binasında gerçeklesen seçimde, Belediye Başkanı Abdülhalik Taşkın'ın yani sıra sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, kamu kurumları, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve esnaf temsilcileri yer aldı. Delegelerin oy birliğiyle Mehmet Fatih Işık Kent Konseyi Başkanı olarak seçildi.

Belediye Başkanı Abdülhalik Taşkın, Kent Konseyinin önemine vurgu yaparak, "Kent Konseyi; kamu kurumları, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve meslek odalarının bir araya geldiği, şehrin geleceğini şekillendiren bir platformdur. Açık konuşmak gerekirse, Patnos'u henüz tam anlamıyla bir şehir olarak görmüyorum. Çarpık yapılaşma ve plansız gelişim, ilçemizi olması gereken noktaya taşımakta engel oluşturuyor. Kent Konseyi'ni bu yüzden acilen hayata geçirmemiz gerekiyordu" dedi.

Yeni seçilen Kent Konseyi Başkanı Mehmet Fatih Işık da görüşleri dile getirerek, "Öncelikle belediye başkanımız ilçemizin mimari sayın Abdülhalik Taşkın'a böyle değerli bir projeyi hayata geçirdiği için çok teşekkür ediyorum. Patnos'un sorunlarını çözmek ve geleceğini planlamak adına Kent Konseyi büyük bir fırsattır. İlçemizin en büyük problemlerinden biri düzensiz kentleşme ve altyapı eksikliğidir. Bu konulara kalıcı çözümler üretebilmek için ortak akil ve dayanışma içinde çalışacağız" ifadelerini kullandı. - AĞRI