Ağrı Patnos\'ta Şoförler Odası öğrencilere kışlık mont ve bot dağıttı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde öğrencilere kışlık mont ve bot dağıtıldı.

Patnos Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından ilçedeki Yukarı Göçmez İlkokulu ve Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere yönelik yardım çalışması gerçekleştirildi. Oda Başkanı Mehmet Ali Çarboğa, okulu ziyaret ederek mont ve botları öğrencilere teslim etti. Kış mevsimi öncesinde gerçekleştirilen çalışmayla öğrencilerin kışlık giyim ihtiyaçlarına katkı sağlanması amaçlandı.

"Tüm okullara ulaşmayı hedefliyoruz"

İlçedeki öğrencilere yönelik destek çalışmalarını genişletmek istediklerini belirten Çarboğa, Patnos genelindeki okullara ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Kış aylarında çocukların soğuk hava nedeniyle mağduriyet yaşamaması için destek çalışmalarını sürdürmeyi amaçladıklarını kaydetti.