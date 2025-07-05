Ağrı Patnos\'ta Yeraltı Su Kaynakları Üzerine Yeni Projeler

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Sanayi Mahallesi'nde yeraltı su kaynakları üzerine başlatılan çalışmalar hızla sürüyor. Hem içme suyu ihtiyacı karşılanacak hem de yeşil alanların artırılması hedefleniyor.

Patnos Belediyesi, ilçenin altyapısını güçlendirmek ve çevresel koşulları iyileştirmek amacıyla yeraltı su kaynaklarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sanayi Mahallesi'nde yürütülen proje kapsamında, hem vatandaşların su ihtiyacının karşılanması hem de bölgede daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre oluşturulması amaçlanıyor.

Belediye ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar, halkın günlük yaşamını kolaylaştırmanın yanı sıra çevre düzenlemeleriyle de bölgeye estetik bir katkı sunmayı hedefliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Sanayi Mahallesi'nde hem suya erişim kolaylaşacak hem de ağaçlandırma çalışmaları sayesinde çevre daha canlı bir görünüme kavuşacak. - AĞRI