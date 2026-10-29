Ağrı Valisi Bozkurt, Patnos\'ta Seyir Tepesi\'ndeki çalışmaları inceledi

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, ilçe ziyaretleri kapsamında Patnos'a gelerek kamu kurumlarını ve ilçede yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.

Ziyaret boyunca sergilediği samimi tavır ve içten konuşmalarıyla dikkat çeken Vali Bozkurt, Patnos'ta yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Önder Bozkurt'un Patnos ziyaretine AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, MHP Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş, Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Çelebi katıldı. Ziyarette ilçe protokolü de eksiksiz şekilde hazır bulundu.

Program kapsamında Patnos Kaymakamlığı, Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Bozkurt, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından belediye seyir terasına geçen Bozkurt, burada devam eden çalışmaları yakından inceledi. Seyir Tepesi projesini hayranlıkla izleyen Vali Bozkurt, projenin Patnos'a kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın'a yürütülen hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Vali Bozkurt, Patnos Sporcu Fabrikası ile Acil Sağlık Ek Binası ve bağlantı tünelinde de incelemelerde bulunarak projelerin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaretin sonunda açıklamalarda bulunan Bozkurt, ilçede yapımı devam eden hizmet ve yatırımlara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Patnos'taki temasları sırasında vatandaşlarla ve yetkililerle kurduğu samimi iletişimle de öne çıkan Vali Bozkurt'un ziyareti, ilçede sürdürülen çalışmaların yerinde değerlendirilmesi açısından önem taşıdı. Ağrı Valiliğinin, kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve yatırımları yakından takip etmek amacıyla ilçe ziyaretlerini sürdürdüğü belirtildi.