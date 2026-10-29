Ağrı Valisi Bozkurt, Patnos'ta Seyir Tepesi'ndeki çalışmaları inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ağrı Valisi Bozkurt, Patnos'ta Seyir Tepesi'ndeki çalışmaları inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı Valisi Bozkurt, Patnos\'ta Seyir Tepesi\'ndeki çalışmaları inceledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Patnos'taki kamu kurumlarını ve devam eden projeleri yerinde inceledi. Bozkurt, Seyir Tepesi ile Sporcu Fabrikası ve Acil Sağlık Ek Binası'ndaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, ilçe ziyaretleri kapsamında Patnos'a gelerek kamu kurumlarını ve ilçede yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.

Ziyaret boyunca sergilediği samimi tavır ve içten konuşmalarıyla dikkat çeken Vali Bozkurt, Patnos'ta yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Önder Bozkurt'un Patnos ziyaretine AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, MHP Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş, Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Çelebi katıldı. Ziyarette ilçe protokolü de eksiksiz şekilde hazır bulundu.

Program kapsamında Patnos Kaymakamlığı, Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Bozkurt, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından belediye seyir terasına geçen Bozkurt, burada devam eden çalışmaları yakından inceledi. Seyir Tepesi projesini hayranlıkla izleyen Vali Bozkurt, projenin Patnos'a kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın'a yürütülen hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Vali Bozkurt, Patnos Sporcu Fabrikası ile Acil Sağlık Ek Binası ve bağlantı tünelinde de incelemelerde bulunarak projelerin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaretin sonunda açıklamalarda bulunan Bozkurt, ilçede yapımı devam eden hizmet ve yatırımlara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Patnos'taki temasları sırasında vatandaşlarla ve yetkililerle kurduğu samimi iletişimle de öne çıkan Vali Bozkurt'un ziyareti, ilçede sürdürülen çalışmaların yerinde değerlendirilmesi açısından önem taşıdı. Ağrı Valiliğinin, kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve yatırımları yakından takip etmek amacıyla ilçe ziyaretlerini sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
Ağrı ValiliğiPolitikaBozkurtPatnosGüncelYerelKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu Sonu beklediği gibi olmadı Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu! Sonu beklediği gibi olmadı
Sergen Yalçın’a büyük şok Telefonlarını bile açmıyorlar Sergen Yalçın'a büyük şok! Telefonlarını bile açmıyorlar
Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye tek şart: O giderse gelirim Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim
Netanyahu’nun kaderi bu oylara bağlı Sayım başladı Netanyahu'nun kaderi bu oylara bağlı! Sayım başladı
İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not 5 kişi gözaltına alındı İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not! 5 kişi gözaltına alındı
12:21
Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada
Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
12:17
Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
11:36
GSS primlerine af geliyor Milyonlarca kişinin borcu silinecek
GSS primlerine af geliyor! Milyonlarca kişinin borcu silinecek
11:16
Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Türkiye Yüzyılı“ vurgulu mesaj
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" vurgulu mesaj
11:15
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı İşte Aziz Yıldırım’ın en çok istediği hoca
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
10:49
“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
"Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 12:48:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Ağrı Valisi Bozkurt, Patnos'ta Seyir Tepesi'ndeki çalışmaları inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android