Vali Bozkurt, Ağrı'nın 15 Temmuz Gazisi'ni Evinde Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Bozkurt, Ağrı'nın 15 Temmuz Gazisi'ni Evinde Ziyaret Etti

Vali Bozkurt, Ağrı\'nın 15 Temmuz Gazisi\'ni Evinde Ziyaret Etti
14.07.2026 15:31  Güncelleme: 15:33
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, hain darbe girişimi sırasında gazi olan ve Ağrı'nın o geceki tek gazisi unvanını taşıyan Yusuf Balıkçı'yı ikametinde ziyaret etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, hain darbe girişimi sırasında gazi olan ve Ağrı'nın o geceki tek gazisi unvanını taşıyan Yusuf Balıkçı'yı ikametinde ziyaret etti.

Gazi Yusuf Balıkçı ve ailesinin evinde düzenlenen ziyarete Vali Bozkurt'un yanı sıra Ağrı 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, Eleşkirt 2. Mekanize Piyade Tabur Komutanı Piyade Yarbay Özgür Özden, Ağrı İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan, Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Eleşkirt İlçe Emniyet Amiri Çağıl Güneş ve gazi yakınları katıldı.

"15 Temmuz ruhu gelecek nesillere aktarılacak"

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, gazi ailesiyle aynı sofrayı paylaşan protokol üyeleri, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Vali Dr. Önder Bozkurt, Yusuf Balıkçı ve ailesiyle yakından ilgilenerek, gazinin gösterdiği fedakarlık ve vatan sevgisi için teşekkür etti. Devletin her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu vurgulayan Vali Bozkurt, 15 Temmuz gecesi verilen mücadelenin milletin hafızasında daima yaşayacağını ve bu ruhun gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ziyarette askeri ve sivil protokol üyeleri de gazi ailesiyle sohbet ederek, milletin birlik ve beraberliğinin en güçlü simgelerinden birinin 15 Temmuz'da sergilenen ortak duruş olduğunu dile getirdi.

Devletimizin bizleri unutmaması büyük güç veriyor

Ziyaret sırasında duygularını paylaşan gazi Yusuf Balıkçı'nın babası Nazım Balıkçı, devlet büyüklerini evlerinde ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti. Baba Balıkçı, şu ifadeleri kullandı: "Devletimizin bizleri unutmaması, oğlumuzu ve ailemizi her fırsatta ziyaret etmesi bizlere büyük güç veriyor. Oğlum vatanı için mücadele etti, biz de bunun gururunu ömür boyu taşıyacağız. Allah devletimize zeval vermesin. 15 Temmuz gecesinde milletimizin gösterdiği kararlılık tarihe altın harflerle yazılmıştır. Bugün aynı sofrada devlet büyüklerimizi ağırlamak bizim için büyük bir şereftir. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun."

Anlamlı ziyaret, İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan tarafından okunan duaların ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Bozkurt, Ağrı'nın 15 Temmuz Gazisi'ni Evinde Ziyaret Etti - Son Dakika

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