Ağrı Valisi Koç\'tan 15 Temmuz gazisine anlamlı ziyaret

Ağrı Valisi Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç, Eleşkirt Kaymakamı Ömer Saygılı ile birlikte il ve ilçe protokolü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, 15 Temmuz gazisi Yusuf Balıkçı'nın Eleşkirt ilçesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vali Koç, 15 Temmuz'un Türk milletinin bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Vali Koç, "Demokrasimize ve milli birliğimize sahip çıkan kahramanlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. 15 Temmuz, ihanetin karanlığına karşı, bir milletin onurla doğrulduğu gündür. Tanklara karşı duran bedenler, kurşunlara meydan okuyan yürekler ve susmayacak bir seste yankılanan 'Milletindir bu vatan!' haykırışı Gök kubbeye yükselen dualarla, al bayrağa sarılan bedenlerle, tarihin akışını değiştiren kutlu bir direniştir 15 Temmuz." ifadelerini kullandı.

Şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andıklarını belirten Vali Koç, "Bu destansı gecede; canlarını hiç düşünmeden feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, bu asil milletin evlatlarıyla bir kez daha gurur duyuyoruz. Bu aziz vatan, ilelebet payidar kalacaktır." dedi.

Ziyaretin sonunda Vali Koç ve beraberindeki heyet, gazi ailesiyle bir süre sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. - AĞRI