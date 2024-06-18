Ağrı Valisi Mustafa Koç, hastaları ziyaret etti

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Ağrı Valisi Mustafa Koç, Kurban Bayramı dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ile birlikte Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Vali Mustafa Koç, hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek, Kurban Bayramlarını kutladı. Hastalarla sohbet ederek, sağlık durumları hakkında bilgi alan Koç, doktor ve sağlık çalışanlarına da özverili çalışmaları için teşekkür etti. Koç, yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nın münasebetiyle hasta kardeşlerimizi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimizi iletmek ve bayramlarını kutlamak istedik. Hastalarımızla sohbet ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldık. Kendilerine en kısa sürede şifa dileklerimizi sunuyoruz. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımıza da özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz" dedi.

Hastalar da Vali Koç'un ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendisine teşekkür ettiler. - AĞRI