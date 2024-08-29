Ağrı Valisi Mustafa Koç, KYK yurtlarında incelemelerde bulundu

Yerel

Ağrı Valisi Mustafa Koç, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi KYK yurtlarında incelemelerde bulundu.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, akademik yılın açılmasına sayılı günler kala Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ile birlikte KYK yurtlarında devam eden tadilat çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu. Vali Koç, üniversite öğrencilerinin konforlu ve güvenli bir ortamda barınmalarını sağlamak için tüm çalışmaların titizlikle yapıldığını ifade etti. - AĞRI