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Ağrı Valisi Varol, Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Operasyonu'nun harekat merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Ağrı Valisi Varol, Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Operasyonu'nun harekat merkezini ziyaret etti

03.12.2021 00:57
Ağrı Valisi Varol, Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Operasyonu'nun harekat merkezini ziyaret etti

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Doğubayazıt ilçesinde Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Operasyonu'nun harekat merkezini ziyaret etti.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Doğubayazıt ilçesinde Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Operasyonu'nun harekat merkezini ziyaret etti.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, İçişleri Bakanlığı tarafından terörle mücadele kapsamında Doğubayazıt ilçesinde başlatılan Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Operasyonu'nun harekat merkezini ziyaret ederek yürütülen operasyon hakkında bilgiler aldı. Daha sonra Doğubayazıt Recep Tayyip Erdoğan Millet Parkı'nı ziyaret eden Vali Varol, ilçenin tarihi dokusuna uygun olarak tasarlanan ve yapımı süren turistik çarşıda incelemelerde bulunarak yürütülen faaliyetlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Eğitim alanındaki çalışma ve faaliyetleri yerinde görmek için sık sık okul ziyaretleri gerçekleştiren Vali Varol, Doğubayazıt'ta Sarıgül İlk/Ortaokulu ve Ahmed-i Hani Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Varol, Sarıgül İlk/Ortaokulunda incelemelerde bulunarak okulun genel durumu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından öğrencilerle sınıflarında bir araya gelerek miniklere çeşitli hediyeler veren Vali Varol, öğrencilerle yakinen ilgilendi. Ardından Ahmed-i Hani Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek gençlere her konuda çok güvendiklerini belirten Vali Varol, onlarla hedefleri hakkında bir süre sohbet ederek başarılar diledi. Son olarak, öğretmenler odasında öğretmenlerle buluşan Vali Varol; öğretmenliğin zor, meşakkatli ve sabır isteyen bir meslek olduğunu vurgulayarak öğrencilerin gelişiminde ve yarınlara hazırlanmasında aileler ile birlikte öğretmenlere çok büyük ve önemli görevler düştüğünü belirtti. - AĞRI

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ağrı Valisi Varol, Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Operasyonu'nun harekat merkezini ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı Valisi Varol, Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Operasyonu'nun harekat merkezini ziyaret etti - Son Dakika
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