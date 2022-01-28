Üye Girişi
Ağrı Valisi Varol, Patnos'ta - Son Dakika

Ağrı Valisi Varol, Patnos'ta

28.01.2022 16:37
Ağrı Valisi Varol, Patnos'ta

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, bir dizi program dolayısıyla Patnos ilçesini ziyaret etti.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, bir dizi program dolayısıyla Patnos ilçesini ziyaret etti.

Programına Patnos Kaymakamlığı ziyareti ile başlayan ve İlçe Kaymakamı Yusuf Cankatar ve ilçe protokol üyeleri tarafından karşılanan Vali Varol, Kaymakam Cankatar'dan ilçenin genel durumuna ilişkin bilgi aldı. Ardından, Vali Varol, "Ocak Ayı Muhtarlar Toplantısı" kapsamında Patnos'ta faaliyet gösteren mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelerek, muhtarların sorun ve taleplerini birinci ağızdan dinledi.

Patnos Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Varol'un yanı sıra il protokol üyeleri, ilgili kurum ve kuruluş yetkilileri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak konuşmalarına başlayan Vali Varol, kentin her noktasında görev yürüten muhtarlarla her ay düzenli olarak yapılan bu toplantılar sayesinde vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin anlaşılarak mahalle ve köylerdeki eksikliklerin hızla giderildiğini belirtti. Muhtarların her birinin istek ve taleplerini tek tek dinleyip ilgili kurumlardan bu hususlarda yürüttükleri faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Varol, köy ve mahallelerde yapılması gereken çalışmalar noktasında ilgili kurumlara talimat verdi. Daha sonra ilçenin en işlek noktasında Patnos Kaymakamı Yusuf Cankatar ile birlikte esnafı ziyaret eden Vali Varol, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Vatandaşların tebessümleri ile karşılanıp, samimi sohbetleri ile ağırlanan Vali Varol, bir süre sohbet ettiği esnafa bereketli ve hayırlı kazançlar diledi. Esnaf ziyaretleri esnasında buluştuğu vatandaşlarla hasbihal eden Vali Varol, çalışmalarındaki temel motivasyonunun vatandaşların memnuniyeti olduğunu belirtti.

Bir araya geldiği çocuklarla yakından ilgilenen ve onlara çeşitli hediyeler veren Vali Varol, sınavlara hazırlandığını belirten gençlerden gelecek hedefleri hakkında bilgi alarak başarılar diledi. - AĞRI

Ağrı Valisi Varol, Patnos'ta
Ağrı Valisi Varol, Patnos'ta
Ağrı Valisi Varol, Patnos'ta
Ağrı Valisi Varol, Patnos'ta
Ağrı Valisi Varol, Patnos'ta
Ağrı Valisi Varol, Patnos'ta

YORUMLAR
500

Osman Varol, Hisarcık, Patnos, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ağrı Valisi Varol, Patnos'ta - Son Dakika


Asiye'den güzel haber geldi! İşitme sorunu giderildi, haftaya taburcu olacak Asiye'den güzel haber geldi! İşitme sorunu giderildi, haftaya taburcu olacak         
16:37
Kurtlar Vadisi'nin yerini alacağı söylenen Yalnız Kurt bugün başlıyor Kurtlar Vadisi'nin yerini alacağı söylenen Yalnız Kurt bugün başlıyor         
16:27
Yılların küslüğü bitti! Ölüm haberini alan Demet Akalın, Ece Erken'in evine koştu Yılların küslüğü bitti! Ölüm haberini alan Demet Akalın, Ece Erken'in evine koştu         
16:19
Artan vaka sayısının bir sebebi de onlar! 'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor Artan vaka sayısının bir sebebi de onlar! 'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor         
15:43
Eski belediye başkanı evinde kölelik sistemi kurmuş! İşleri biten işçileri hücreye kapatıyormuş! Eski belediye başkanı evinde kölelik sistemi kurmuş! İşleri biten işçileri hücreye kapatıyormuş!         
15:40
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü         
15:31
Sanatçı Fatma Girik, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı Sanatçı Fatma Girik, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı         
14:55
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar! Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar!         
14:35
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor         
12:53
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Kar, çayda kalite ve verimi artıracak Kar, çayda kalite ve verimi artıracak         
12:25
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04

Son Dakika Haberleri
16:28 ABD'de yaşayan adam çiğ et yiyerek ne kadar hayatta kalabileceğini ölçüyor
16:26 Kurtlar Vadisi'nin yerini alacağı söylenen Yalnız Kurt bugün başlıyor
16:25 Beyaz Saray'ın yeni üyesi bir kedi! İşte Willow'un ilk fotoğrafları
16:21 Yatak odasında karısını basan adam, o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı
16:20 Josef'in Galatasaray-Tuzlaspor maçı için yaptığı paylaşım kıyameti kopardı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camii'nin açılışını yaptı
16:09 11 yıldır beklenen gün geldi! Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün neler olacak?
15:43 İşte eski BJK yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren infaz timi!
15:39 Belçika'da enflasyon 39 yılın zirvesini gördü! Enerji fiyatlarındaki artış tetikliyor
15:37 Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 16:45:03. #1.11#
SON DAKİKA: Ağrı Valisi Varol, Patnos'ta - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement