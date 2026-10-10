Ağrı ve Van Çocuk Hakları Komitesi kız voleybol takımları şampiyonada karşılaştı

"Bizim Çocuklar Türkiye 8. Voleybol Şampiyonası Grup Müsabakaları" kapsamında, Ağrı ve Van Çocuk Hakları Komitesi kız voleybol takımları karşı karşıya geldi.

Bizim Çocuklar Türkiye 8. Voleybol Şampiyonası Grup Müsabakaları kapsamında Ağrı Çocuk Hakları Komitesi Kız Voleybol Takımı ile Van Çocuk Hakları Komitesi Kız Voleybol Takımı arasında karşılaşma oynandı.Mücadele ve heyecanın yaşandığı karşılaşmada sporcular, takım ruhu, azim ve dayanışma örneği sergiledi. Organizasyonla çocukların spor aracılığıyla yeteneklerini keşfetmeleri, fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması ve dostluk bağlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.