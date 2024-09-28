Ahilik Haftası Aliağa\'da Kutlandı

Yerel

Esnaf arasındaki yardımlaşma ve dayanışma felsefesini temsil eden Ahilik Haftası İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programa Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, Aliağa Belediyesi Personel Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkurt, MHP Aliağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"El birliği ile çalışmalıyız

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sinevizyon gösterimi ile başladı. Konuşma yapan Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, ahiliğin Türk toplumu için önemli bir kültürel miras olduğuna vurgu yaparak, "Ahilik, yardımlaşmayı, haksız kazançtan uzak durmayı, herkese eşit davranmayı öğütler. Bizler de Ahi Evran'ın temellerini attığı meslek dayanışmasını ve ahlaki değerleri yaşatmak için çalışıyoruz" dedi. Berk, Ahilik Teşkilatı'nın Türk insanına mesleği ve sanatını güzel ahlak ve mertlikle birleştirme öğüdü verdiğini belirterek, tüm esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası'nı kutladı.

"Esnafların işi iyi olursa, topluma yön verirler"

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, ahiliğin toplum ve devlet için önemli bir temel oluşturduğunu ifade ederek, "Esnaflarımız toplumun orta direğidir. İyi çalışan bir esnaf, topluma da yön verir. Ahilik kültürü, gelecekte güzel işler yapmanız için size bir temel oluşturuyor" dedi. Güney, dürüst çalışmayı teşvik ederken, işini kötü yapanlara ise eleştirilerde bulundu.

"Mesleki eğitim, altın bileziktir"

Aliağa Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk ise mesleki eğitimin önemine dikkat çekti. Kendi hayat hikayesinden bahseden Öztürk, "Mesleki eğitim, yaşamda en değerli altın bileziktir. 50 yıllık berberlik kariyerimi gururla tamamlıyorum ve işini severek yapan herkesin başarılı olacağına inanıyorum" dedi. Öztürk, ayrıca esnaflıkta geçen 50 yılın sonunda Ahilik ve Şed kuşatma töreninde mesleğini devrettiği makasını, ustası Hasan Tutar'a teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Konuşmaların ardından sertifika ve plaket takdimi yapılarak program sona erdi. Ayrıca Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Vefat eden Esnaf ve Sanatkarların adına lokma hayrı düzenledi. - İZMİR