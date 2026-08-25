Ahlat'ta 1071 Coşkusu: 955. Yıl Dönümü Büyük Katılımla Kutlanıyor - Son Dakika
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Ahlat'ta 1071 Coşkusu: 955. Yıl Dönümü Büyük Katılımla Kutlanıyor

Ahlat\'ta 1071 Coşkusu: 955. Yıl Dönümü Büyük Katılımla Kutlanıyor
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Anadolu'nun fethinin 955. yıl dönümü Ahlat'ta coşkuyla kutlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı etkinliklerde bir araya geldi. Tarihi ilçe, 1071 ruhunu yaşamak isteyenlerle dolup taştı.

Anadolu'nun fethinin 955. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinlikler, Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşların yoğun katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu. Tarihi ilçede düzenlenen program, bölgenin tanıtımına ve turizm hareketliliğine de katkı sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yoğunluk yaşanıyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen vatandaşlar, 1071 ruhunu yaşamak ve bu anlamlı güne tanıklık etmek için Ahlat'ta buluştu.

Etkinliğe Kahramanmaraş'tan katılan vatandaşlardan Ejder Akbaba, organizasyonun büyük bir coşkuyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Kahramanmaraş'tan katılıyorum. Sütçü İmam'ın torunları olarak 1071 Zaferi'nin 955. yıl dönümü münasebetiyle buraya katıldık. Hakikaten büyük bir coşku var. Türkiye'nin her yerinden katılan arkadaşlarımız var. Herkesin ayağına sağlık. Bu duygu ancak yaşanılır, anlatılmaz" dedi.

Osmaniye'den gelen Abdülrizak ise geçen yıl da etkinliklere katıldığını ifade ederek, "Osmaniye'den geliyorum. 1071 Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları için buraya geldik. Yaklaşık 1 kilometrelik yolu yürüyerek geldik. Geçen yıl da katılmıştım. Bu coşkuyu tekrar yaşamak ve burada bulunmak gurur verici. Türkiye'nin her yerinden müthiş bir kalabalık var" diye konuştu.

Bir diğer vatandaş Hamid Dünder de Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlamalarına katılmak için Osmaniye'den geldiğini belirterek, "Müthiş bir coşku var. Türkiye'nin her yerinden buraya gelenler var. Çok mutluyuz. Bu güzel organizasyona ev sahipliği yapanlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ahlat'ta gerçekleştirilen etkinliklerin bölgeye önemli bir hareketlilik kazandırdığı gözlenirken, vatandaşların yoğun katılımı ilçedeki turizm ve ticari faaliyetlere de yansıdı. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen ziyaretçiler, Ahlat'ın tarihi ve kültürel değerlerini yakından görme fırsatı buldu.

Etkinlikler dolayısıyla Ahlat'ta oluşan yoğunluk, bölgenin 1071 Malazgirt Zaferi ve Selçuklu mirası üzerinden turizm potansiyelinin yeniden öne çıkmasına da katkı sağlıyor. Tarihi ve kültürel değerleriyle öne çıkan Ahlat, 1071 etkinlikleriyle bir kez daha Türkiye'nin gündemine taşınıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki programa katılmasının ardından Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etmesi bekleniyor. İlçedeki vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişine yönelik heyecanlı bekleyişi ise sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ahlat'ta 1071 Coşkusu: 955. Yıl Dönümü Büyük Katılımla Kutlanıyor - Son Dakika

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