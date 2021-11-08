Üye Girişi
Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığında 30 çocuk mezarı bulundu - Son Dakika

Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığında 30 çocuk mezarı bulundu

08.11.2021 15:34

Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığında 30 çocuk mezarı bulunduBİTLİS Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığında yapılan kazı çalışmalarında 30'a yakın çocuk mezarı bulundu.

Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığında 30 çocuk mezarı bulundu

BİTLİS Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığında yapılan kazı çalışmalarında 30'a yakın çocuk mezarı bulundu.

Haziran ayından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı projesi kapsamında yapılan kazılarda gerek mezarlıktan geçen dere ıslahı gerekse çıkan taşların restorasyonunun yanı sıra bunlara ek olarak 30 civarında da çocuk mezarı tespit edildi. Dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan ve Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da nitelendirilen Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda taşlar büyük bir özenle temizleniyor. Oldukça hassas, teknik ve bir o kadar da sabırla temizlenen mezar taşları, gelecek kuşaklara kazandırılmaya çalışılıyor. Buradaki temizlik çalışması sadece mezar taşlarının okunabilmesi için değil, likenlerin (bitki) taşa verdiği zararı ortadan kaldırmak amacıyla da yapılıyor.

Boyları 4 metreyi aşan, üzerindeki yazı ve şekillerle her biri sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarını bünyesinde barındıran tarihi Selçuklu Mezarlığı'ndaki çalışmalar, Selçuklu Meydan Mezarlığı Kazı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz başkanlığında yürütülüyor.

Öğretim Üyesi Kulaz, mezarlıkta yapılan çalışmayla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu sene Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı yaptığımız çalışmalarda dere ıslahı çalışması ön plana çıktı. Bu dere ıslahı çalışmasında yüzey toprağı alındı ve taşlar restore edildi. Ama yüzey toprağı alındıktan sonra yapılan kazılarda birçok yeni mezar tespit ettik. Bunlardan 30 kadarı çocuk mezarı çıktı. Söz konusu diğer bölgelerde mezarlığın diğer alanlarında bu kadar yoğun bir çocuk mezarına rastlamadık. Biz bunun bir deprem sonucumu ya da salgın bir hastalık sonucumu öldüğünü tespit etmeye çalışıyoruz. Tarihi kaynaklara baktığımızda deprem olmuş ama bütün çocukların aynı tarihte öldüğüne dair bir kanıt yok. Bazı kırık şahidelerde elde ettiğimiz veriler özellikle ölüm tarihi deprem ihtimalini azaltıyor. Ancak 13 ve 14. yüzyıllarda salgın sonucu ölebilecekleri daha mantıklı geliyor. Bununla ilgili de çalışmalarımız var. Hem bu bölgede çocuk mezarlarına yönelik kazılar hem de bunların ölüm nedenleri ile ilgili bulguları araştırmaya devam ediyoruz. Antropolog arkadaşlarda elde ettiğimiz kemikler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu nedenle inşallah yakında bu toplu ölümlerin ya da daha fazla ölüm olduğu için bunların nedenleri üzerinde kesin bir şey söylemek imkanı bulabileceğiz" diye konuştu.

Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığında 30 çocuk mezarı bulundu
Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığında 30 çocuk mezarı bulundu
Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığında 30 çocuk mezarı bulundu
Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığında 30 çocuk mezarı bulundu

Selçuklu, Turizm, Bitlis, İslam, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığında 30 çocuk mezarı bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

N'Sakala Beşiktaş'a veda ediyor 15:35 N'Sakala Beşiktaş'a veda ediyor Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi 15:21 Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi Fenomen Orkut Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu! Tepkiler sonrası açıklama yaptı 15:11 Fenomen Orkut Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu! Tepkiler sonrası açıklama yaptı
Stefan Kuntz Yusuf Yazıcı'nın neden Milli Takım'a alınmadığını cevapladı 15:07 Stefan Kuntz Yusuf Yazıcı'nın neden Milli Takım'a alınmadığını cevapladı Emre Belözoğlu'ndan büyük başarı! Üç büyüklerle farkı kapattı 15:03 Emre Belözoğlu'ndan büyük başarı! Üç büyüklerle farkı kapattı Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde 15:01 Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde
ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek 14:11 ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı 13:59 Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı

Son Dakika Haberleri
15:39 Bu pozisyonu izlemek zor olacak
15:34 N'Sakala Beşiktaş'a veda ediyor
15:21 Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi
15:17 Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu'na Milli Takım formasını giydiremedi
15:11 Fenomen Orkut Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu! Tepkiler sonrası açıklama yaptı
15:10 Kızına kavuşan Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım: Uzun ve zorlu maratondan çıktım
15:06 Stefan Kuntz Yusuf Yazıcı'nın neden Milli Takım'a alınmadığını cevapladı
15:03 Emre Belözoğlu'ndan büyük başarı! Üç büyüklerle farkı kapattı
15:00 Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde
15:00 Asgari ücret toplantısına günler kala işçilerin beklentisi: Yüzde 20 civarında zam istiyorlar
Bu pozisyonu izlemek zor olacak Bu pozisyonu izlemek zor olacak         
15:40
Bomba iddia: Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi'ye yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi Bomba iddia: Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi'ye yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi         
15:21
Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu'na Milli Takım formasını giydiremedi Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu'na Milli Takım formasını giydiremedi         
15:18
Kızına kavuşan Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım: Uzun ve zorlu maratondan çıktım Kızına kavuşan Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım: Uzun ve zorlu maratondan çıktım         
15:10
Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, merdivenden indiğinde gördüğü zindan nedeniyle büyük korku yaşadı Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, merdivenden indiğinde gördüğü zindan nedeniyle büyük korku yaşadı         
15:07
Asgari ücret toplantısına günler kala işçilerin beklentisi: Yüzde 20 civarında zam istiyorlar Asgari ücret toplantısına günler kala işçilerin beklentisi: Yüzde 20 civarında zam istiyorlar         
15:01
İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi         
14:19
Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı         
14:09
Boşanacakları iddia edilen Özçivit ve Evcen çiftinden fotoğraflı yalanlama Boşanacakları iddia edilen Özçivit ve Evcen çiftinden fotoğraflı yalanlama         
13:55
Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor         
13:34
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 15:44:24. #1.12#
SON DAKİKA: Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığında 30 çocuk mezarı bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement