Ahlat'taki Yetim ve Öksüz Çocuklara Giyim Yardımı - Son Dakika
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Yerel

Ahlat'taki Yetim ve Öksüz Çocuklara Giyim Yardımı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde Avusturya Türk Erkekler Birliği tarafından toplanan yardımlarla 220 yetim ve öksüz çocuğa giyim yardımı yapıldı. Yetim ve öksüz çocuklar, aileleriyle birlikte bir giyim mağazasında alışveriş yaparak bayram ihtiyaçlarını karşıladılar. Ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler verilerek bayramları kutlandı. Avusturya Türk Erkekler Birliği temsilcileri, her yıl yapılan etkinliğe destek vermek amacıyla Ahlat'a geldiklerini ve önümüzdeki yıllarda da yardımlarını sürdüreceklerini belirtti.

15.06.2024 14:11
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde 220 yetim ve öksüz çocuğa giyim yardımında bulunuldu.

Avusturya Türk Erkekler Birliği tarafından toplanan yardımlar, Ahlat ilçesindeki yetim ve öksüz çocukların bayram ihtiyacı için harcandı. İlk olarak bir giyim mağazasında aileleri ile birlikte alışveriş yapan yetim ve öksüz çocuklara ardından çeşitli hediyeler verilerek bayramları kutlandı.

Konuylailgili gazetecilere açıklama yapan Avusturya Türk Erkekler Birliği temsilcilerinden Ramazan Dağdemir, "Aslen Yozgatlıyım ama Viyana'da kalıyorum. Ahlat'ta yetim ve öksüz çocuklar için her yıl yapılan etkinliğe destek vermek amacıyla geldik. Bunun dışında deprem bölgesi ve çeşitli şehirlerimizde yardım çalışmalarımız oldu. Bu yıl da Ahlat'a gelmek nasip oldu. Erdal Nergiz hocamızla birlikte buradaki yetim ve öksüz çocuklarla ailelerine bayram neşesi olmak için geldik. Elimizden geldiğince en güzelini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki yılda desteğimizi esirgemeyeceğiz. Avusturya Türk Erkekler Birliği olarak Ahlat'taki kardeşlerimizin yanında olacağız" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ahlat'taki Yetim ve Öksüz Çocuklara Giyim Yardımı - Son Dakika

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