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Ahlatcı'dan kanseri yenen Emir'e ziyaret - Son Dakika

Ahlatcı'dan kanseri yenen Emir'e ziyaret

06.02.2022 14:25
Ahlatcı'dan kanseri yenen Emir'e ziyaret

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 4 yaşında nörebilaston tanısı konulan ve 9 yaşında kanseri yenerek hayata tutunan Emir Kılıç ve ailesini ziyaret etti.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 4 yaşında nörebilaston tanısı konulan ve 9 yaşında kanseri yenerek hayata tutunan Emir Kılıç ve ailesini ziyaret etti.

Çorum'da nörebilaston tanısı konulan ve 9 yaşında kanseri yenen Emir Kılıç, yeniden hayata tutundu. Emir ve ailesini ziyaret eden AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, sevinçlerine ortak oldu. 4 yaşında Emir'in bu mücadelesinin herkese umut verdiğini ifade eden İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, "Uzun bir dönemi kapsayan tedavi sürecini tamamlayarak kanseri yenen Emir kardeşimi sağlıklı bir şekilde görmenin mutluluğu içerisindeyim. İlerleyen teknoloji ve gelişen yeni tedavi yöntemleri sayesinde bu hastalık erken tanı ile birlikte önlenebilir ve tedavi edilebilir bir duruma gelmiştir. Bu süreci Emir'le birlikte atlatan ve yanında olan kıymetli ailemize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bu düşüncelerle, Kanserle Savaş Haftası'nın vatandaşlarımızın kanser konusunda bilinçlenmesine vesile olmasını ve bu hastalıkla mücadele eden tüm vatandaşlarımıza da moral ve şifa diliyorum" dedi.

Ziyarette İl Başkan Yardımcıları Emre Turan, Kadriye Taşdemir ve Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Bekir Şahin de hazır bulundu. - ÇORUM

Ahlatcı'dan kanseri yenen Emir'e ziyaret

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Emir Kılıç, AK Parti, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ahlatcı'dan kanseri yenen Emir'e ziyaret - Son Dakika


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