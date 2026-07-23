Ahmet Ali Altıntaş Çilimli Kaymakamı Oldu

DÜZCE (İHA) – Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Çilimli Kaymakamlığı görevine atanan Ahmet Ali Altıntaş, 20 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla ilçedeki görevine başladı.

16 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Çilimli Kaymakamlığı görevine atanan Ahmet Ali Altıntaş görevine başladı. Yeni görevine başlayan Kaymakam Altıntaş'ın, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi ile ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmesi bekleniyor.

Çilimli'deki görevine resmen başlayan Kaymakam Ahmet Ali Altıntaş'a kamu kurumları ve vatandaşlar tarafından hayırlı olsun temennileri iletilirken, yeni görevinde başarılar dilendi. - DÜZCE