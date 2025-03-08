Ahmet Ataç, Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ahmet Ataç, Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'nı Ziyaret Etti

Ahmet Ataç, Kadın Üretici Ürün Satış Noktası\'nı Ziyaret Etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'nı ziyaret ederek kadınların gününü kutladı. Ataç, projeye katılan üretici kadınlarla bir araya gelerek desteklerini iletti.

08.03.2025 14:57  Güncelleme: 15:01
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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası projesine katılan kırsal mahalle sakini kadınları ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da, Batıkent Mahallesi Hasan Ali Yücel Belde Evi bahçesinde kurulan Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'nı ziyaret etti. Kadınlara hayırlı işler dileklerini ileten Başkan Ataç, kendilerine karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kısa bir değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadının üretici olmasına, kadın emeğine her zaman önem vermişizdir. 2019 yılından beri gerçek üretici kadınlarımızla beraber Kadın Üretici Ürün Satış Noktasını kurduk. Eskişehirliler de buraları çok sevdi. Sevmelerinin nedeni de buradaki her şeyin dalından yeni kopmuş taze bir şekilde olmasıdır. Bu noktalarımız haftanın üç günü farklı yerlerde Eskişehirlilere hizmet ediyor. Bugün de Batıkent Mahallesi'ndeyiz. Bugün buraya; kadınlarımızın günlerini kutlamaya, sohbet etmeye, yetiştirdikleri ürünleri görmeye ve alışveriş yapmaya geldim. Güzel bir gün geçiriyoruz. El emekleriyle ürettikleri ürünleri Eskişehirlilerle buluşturan tüm üretici kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler her zaman kadınlarımızın yanındayız, kendilerine hayatın her alanında destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Kadınlara verilen destekten son derece memnunuz"

Üretici kadınlardan Sabriye Bayraktar, "Tepebaşı Belediyesi'nin kadınlara verdiği destekten ötürü son derece memnunuz. Yazın bahçede ürettiğim ürünleri getiriyorum, kış aylarında ise makarna, erişte gibi ürünleri getiriyorum. Ahmet Başkanımız, böyle güzel bir projeyi hayata geçirdi sağ olsun, Allah ondan razı olsun. Sürekli bizleri düşünüyor ve bizlerin destekçisi. Ayrıca 8 Mart Dünya Günü'nde bizleri yalnız bırakmadı. Bundan dolayı da kendisiyle gurur duyuyoruz ve çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Başkanımız Ahmet Ataç sayesinde kendi gelirimiz oldu"

Üretici kadınlardan Fadime Eyigün ise, "Satılmışoğlu Mahallesi'nden geliyorum. Ürünlerimi Eskişehirlilerle buluşturuyorum. Başkanımız Ahmet Ataç sayesinde evimize götürebildiğimiz kendi gelirimiz oldu. Kimseden para istemiyoruz. Kendisine çok teşekkür ederim. Kadınlar mutlu dünya mutlu diyorum" diye konuştu.

"Hem üretmek hem de halkımıza hizmet edebilmek aşktan öte bir sevda"

Üretici kadınlardan Hatice Benlikaş da, "Başta başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Güneşi gördüğüm zaman toprak benim bir nevi aşkım. O her şeyden önde gelir. Bir tohum, bir ürün üretmek en büyük mutluluk. Her şeye bedeldir ve değişik ürünler yetiştirmeyi çok seviyorum. Renkli karnabaharlar olsun, fasulyenin farklı renkleri olsun. Bu şekilde hem üretmek hem de halkımıza hizmet edebilmek gerçekten aşktan öte bir sevda. Tüm kadınların da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadınlar olmasa bu dünya yerinde bile duramaz diyorum. Kadınlar fedakardır, kadınlar cesurdur" şeklinde konuştu.

Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kızılinler ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Canan Adlım'ın da katıldığı buluşma, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ahmet Ataç, Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

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