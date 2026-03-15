Ahmet Cemil Değirmenci Uluslararası Esnaf Birliği Başkanı

Diyarbakır Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Cemil Değirmenci, Uluslararası Esnaf Birliği Diyarbakır Şube Başkanlığı görevi verildi.

Uzun yıllardır esnaf teşkilatlarında aktif rol alan Değirmenci, güzellik sektöründe 40 yılı aşkın mesleki deneyime sahip. Halen Diyarbakır Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanlığının yanı sıra Diyarbakır Esnaf Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Diclekent Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Kurucu ve Sorumlu Müdürlük görevlerinde bulunan Değirmenci, yeni görevinde de esnafın gelişimi için çalışmalar yürütecek. Değirmenci, "Uluslararası Esnaf Birliği Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Özdil ve Genel Başkan Yardımcımız Sezai Kara ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede esnaf teşkilatlarının güçlendirilmesi ve esnafımızın ekonomik olarak daha güçlü bir yapıya kavuşması için aynı zamanda uluslararası alanda işbirlikleri alım satım ve pazarlama konularının geliştirilmesini önemini vurgulayarak istişarelerde bulunduk" dedi.

Kurucu Genel Başkan Mehmet Özdil ise Diyarbakır'da esnafın gelişimi için önemli projeler üzerinde çalıştıklarını vurguladı.

Uluslararası Esnaf Birliğinin önümüzdeki dönemde Diyarbakır'da esnafa yönelik yeni projeler ve ticari iş birlikleri geliştirmesi bekleniyor. - DİYARBAKIR