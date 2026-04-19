Ahmet Kavi: Depremden Sonra Ayakkabıcılığa Devam

19.04.2026 09:17
54 yaşındaki ayakkabı ustası Ahmet Kavi, deprem sonrası prefabrik dükkanda mesleğine devam ediyor.

Hatay'da 6 yaşındayken babasının yanında çırak olarak ayakkabıcılık sektörüyle tanışan 54 yaşındaki Ahmet Kavi, depremin ardından açtığı prefabrik iş yerinde mesleğini sürdürüyor. Uzun yıllardır eski ayakkabıları tamir eden Kavi, her sabah 'Bismillah' diyerek açtığı iş yerinde sabrı ve mesleğine olan tutkusuyla gençlere örnek oluyor.

Antakya ilçesinde yaşayan ayakkabı ustası Ahmet Kavi, 6 yaşındayken babasının yanında çırak olarak çalışmaya başladı. Yıllarca ekmek parasını kazanmak için mesai yapan Kavi, asrın felaketi olarak nitelendiren 6 Şubat tarihli depremlerde iş yerini kaybetti. Mesleğinden kopmak istemeyen 48 yıllık usta, Hatay Valiliği tarafından kendisine tahsis edilen prefabrik iş yerinde mesleğini yeniden sürdürmeye başladı. Kavi, yılların deneyimi ve mesleğine olan aşkıyla adeta gençlere örnek oluyor.

Depremin ardından yeniden iş yerine kavuşan Kavi, "6 Şubat deprem gecesi zor bir geceydi, çok sıkıntılar çektik. Bir sürü sevdiğim insanı kaybettim. Evim yıkıldı, iş yerim yıkıldı. Sonra şehir dışında olan Sinop'ta 9 ay kaldım. Daha sonra memleketim olan Hatay'a geri döndüm. Şu an Hatay Valiliğinin yaptığı bir prefabrik iş yerinde yeniden işime devam ediyorum. Her sabah dükkana geldiğim zaman 'Bismillah' diyerek dükkanı açıyorum. Gençlere tavsiyem; bu işte sabırlı olmaları ve el becerilerinin olması lazım. Eskiden imkanlar o kadar fazla değildi, bugünkü imkanlar ise fazlasıyla var. Gençlerin bu işe meraklı ve istekli olmaları, işi severek yapmaları lazım" dedi.

Depremden önce müşterisinin çektiği fotoğrafı deprem hatırası olarak iş yerinin önüne yağıştırdığını söyleyen Kavi, "Dükkanda gördüğünüz fotoğraf ise depremden önce eski dükkanımda bir müşterim tarafından çekilmişti. Ben de hatıra olsun diye dükkanın önüne koymuştum. Çevredekiler dükkanın önündeki fotoğrafı görünce çok şaşırıyorlar. Şimdi ise 'deprem hatırası' diyerek dükkanın önüne astım" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Samsun’da tartışma kanlı bitti, mesai arkadaşının katili oldu Samsun'da tartışma kanlı bitti, mesai arkadaşının katili oldu
Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig’de Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig'de
Tedesco’dan istifa sorusuna cevap Tedesco'dan istifa sorusuna cevap
Hukukçulardan ezber bozan yaklaşım: Ceset olmadan da cinayet davasında mahkumiyet verilebilir Hukukçulardan ezber bozan yaklaşım: Ceset olmadan da cinayet davasında mahkumiyet verilebilir
Asayiş artık berkemal değil Yeşilçam’ın komiseri Dündar Aydınlı hayatını kaybetti Asayiş artık berkemal değil! Yeşilçam'ın komiseri Dündar Aydınlı hayatını kaybetti
Batman’da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti Batman'da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti

08:19
Dev hamburger zincirine kayyum atandı
Dev hamburger zincirine kayyum atandı
07:43
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Limit düzenlemesi askıya alınıyor
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limit düzenlemesi askıya alınıyor
07:34
CHP’li belediye başkanının evine molotofla saldırmıştı Polisten kaçarken çatıdan düşerek öldü
CHP'li belediye başkanının evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken çatıdan düşerek öldü
07:22
BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak
BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak
07:12
Trump’tan gündem yaratacak İsrail mesajı Zamanlama hayli manidar
Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar
02:09
“Babam intihar etti“ ihbarında bulundu, olay cinayet çıktı
"Babam intihar etti" ihbarında bulundu, olay cinayet çıktı
