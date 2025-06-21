Ahmet Yaşar Altınöz'e Veda

Marmaris'in Kültür sanat temsilcisi Altınöz sevenleri tarafından toprağa verildi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Filarmoni Derneği kurucusu ve başkanı aynı zamanda gazeteci Ahmet Yaşar Altınöz dün akşam geçirdiği kalp krizi sonrasında hayata veda etmişti. Marmaris'in kültür sanat elçisi Altınöz bugün ebediyete uğurlandı.

Marmaris'te Marmaris Filarmoni Derneği Başkanı, keman virtüözü ve gazeteci iki çocuk babası Ahmet Altınöz'ün Armutalan camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına ailesi, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, ilçe protokolü yanı sıra, meslektaşları, sanat camiasından isimler ve müzik dersi verdiği öğrencileri katıldı.

'Marmaris sanatının bir dalı kırıldı'

Kaybının Marmaris'te büyük üzüntüye neden olduğu, kültür Sanat ve gazetecilik alanında ilçeye uzun yıllar emek veren 76 yaşındaki Altınöz'ün Armutalan camiinde cenazesine katılan isimlerden ressam ve gazeteci Oya Dirikcan, "Çok üzgünüz bütün Marmaris'in başı Sağ olsun. Marmaris bir sanat emekçisini kaybetti, Marmaris'te sanatın bir dalı kırıldı. Çok sevdik kendisini, nurlarda uyusun hepimizin başı Sağ olsun" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

"Arkamdan ağlamayın demişti"

Aynı zamanda müzik dersleri de veren usta virtüöz Ahmet Yaşar Altınöz'ün cenazesine katılan öğrencileri gözyaşları içinde öğretmenlerini çok sevdiklerini, her zaman güler yüzü ve şakacı tavırları ile hatırlayacaklarını belirterek, "Öncelikle nurlar içinde yatsın kendisi için çok üzgünüz, onun gibi bir öğretmen daha zor bulacağımızı düşünüyoruz" dediler.

Marmaris'te birçok kültür ve sanat festivalinde aktif rol üstlenen, konserler düzenleyen ve aynı zamanda gazetecilik mesleğini de sürdüren Ahmet Altınöz'ün cenazesi, ikindi namazına müteakip Armutalan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Armutalan mezarlığında toprağa verildi.