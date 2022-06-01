AİÇÜ'de "Dünya Tütünsüz Günü Konulu" karikatür yarışması ödül töreni düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ), tütün ürünlerinin zararlarına yönelik farkındalık oluşturmak maksadıyla gerçekleştirilen "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü Konulu" Karikatür Yarışması ödül töreni yapıldı.

AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu'nda Üniversite'nin ev sahipliğinde Yeşilay ve Türkiye Kızılay Ağrı Şubeleri'nin katkılarıyla gerçekleştirilen törene AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Şimşek, Yeşilay Derneği Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan, Türkiye Kızılay Derneği Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Şimşek, "Yeşilay, tütün, alkol, kumar, madde ve teknoloji bağımlılığıyla da mücadele etmekte. Kısıtlı imkan ve personelle büyük işler başarıyorlar. Bizler de elimizi taşın altına koyarak bağımlılıkla mücadelede onlara katkı sağlamalı, birer Yeşilay gönüllü olarak hareket etmeliyiz. Tüm dünya ülkelerinin en önemli problemlerinden biri olan bağımlılıkla mücadelede Üniversite olarak Yeşilay'a her zaman destek verdik ve vermeye devam edeceğiz. Kutsal bir görev atfedilen bağımlılıkla mücadelede herkesin elinden geleni yapacağından eminim. Bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Sigaraya başlamada en önemli etkenlerden birinin yakın çevre olduğunu söyleyen Yeşilay Derneği Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan, "Gerçekleştirdiğimiz etkinliklere katılan öğrencilerle konuştuğumuzda temel ihtiyaçları için kullanacakları parayı sigara verdiklerini ifade ediyorlar. Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Sigara içerek sadece kendi sağlınızı değil çevrenizde bulunan insanların sağlığını da tehlikeye attığınızın bilincinde olmalısınız. Canımızın sigaradan daha kıymetli olduğunun bilincinde olmamız gerekiyor. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde kendinize bir söz vererek sigarayı bırakın" diye konuştu.

Türkiye Kızılay Derneği Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, "Tütünsüz yaşam hem sağlığınız hem de maddi olarak zarara uğramanızı engelleyecek. Kızılay olarak düzenlenen ödül töreninde verilecek ödülün daha fazlasını vermeye hazırız. Yeşilay Danışma Merkezleri sizleri bekliyor" dedi.

Etkinlik ilk 3 sırayı paylaşan Fatma İpek, Büşra Elçi ile Derya Yağız'a ödüllerinin verilmesi ve uluslararası alanda dereceye giren karikatürden oluşan serginin açılışı ve Hemşirelik Bölümü 4. Sınıf öğrencilerinin besteledikleri şarkıları koro eşliğinde seslendirmesi ile sona erdi. - AĞRI