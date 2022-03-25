AİÇÜ'de "Türk Dünyası'nın Siyasi Coğrafyası ve Jeopolitik Önemi" konferansı - Son Dakika
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AİÇÜ'de "Türk Dünyası'nın Siyasi Coğrafyası ve Jeopolitik Önemi" konferansı

25.03.2022 09:16
AİÇÜ'de "Türk Dünyası'nın Siyasi Coğrafyası ve Jeopolitik Önemi" konferansı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) "Türk Dünyası'nın Siyasi Coğrafyası ve Jeopolitik Önemi" konulu konferans gerçekleştirildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) "Türk Dünyası'nın Siyasi Coğrafyası ve Jeopolitik Önemi" konulu konferans gerçekleştirildi.

AİÇÜ Kültür Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonunda düzenlenen programa, AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"Türk Dünyası'nın Siyasi Coğrafyası ve Jeopolitik Önemi" Konferansı'nda konuşan Coğrafya Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Alperen Kayserili, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nin özellikle yer altı kaynaklarının çeşitliliği ve rezervi bakımından muazzam bir zenginliğe sahip olduğunu söyledi. Doç. Dr. Kayserili, "Bu zenginlikleri değerlendirme konusunda sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi, teknoloji ve jeopolitik vb. sorunlarının olduğu bilinmektedir. Yer altı kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda özellikle üzerinde durulması gereken husus jeopolitik problemlerdir. Dünya ülkeleri çok değişik kriterlere göre sınıflandırılmaktadır. Bunlardan biri ülkelerin denize kıyılarının olup olmamasıdır. Bir ülkenin denize kıyısının olması birçok konuda o ülkeye avantaj sağlamaktadır. Buna karşın denize kıyısı olmayan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri sahip oldukları kaynakları değerlendirme, onları zenginliği dönüştürme konusunda sınırdaş olduğu ülkelere bağımlı olabilmektedir" diye konuştu. - AĞRI

AİÇÜ'de Türk Dünyası'nın Siyasi Coğrafyası ve Jeopolitik Önemi konferansı
AİÇÜ'de Türk Dünyası'nın Siyasi Coğrafyası ve Jeopolitik Önemi konferansı
AİÇÜ'de Türk Dünyası'nın Siyasi Coğrafyası ve Jeopolitik Önemi konferansı

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Türk Dünyası, Orta Asya, Ağrı, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AİÇÜ'de 'Türk Dünyası'nın Siyasi Coğrafyası ve Jeopolitik Önemi' konferansı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AİÇÜ'de "Türk Dünyası'nın Siyasi Coğrafyası ve Jeopolitik Önemi" konferansı - Son Dakika
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