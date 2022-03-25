AİÇÜ'de Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası başladı - Son Dakika
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AİÇÜ'de Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası başladı

25.03.2022 16:53
AİÇÜ'de Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası başladı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ev sahipliğinde, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası başladı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ev sahipliğinde, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası başladı.

AİÇÜ 15 Temmuz Çok Amaçlı Spor Salonu'nda 24- 27 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonaya AİÇÜ, Bartın, Beykent, Bursa Uludağ, Çanakkale Onsekiz Mart, Dicle, Doğuş, Dokuz Eylül, Düzce, Ege, Erciyes, Erzurum Teknik, Gazi, Gümüşhane, Hacettepe, Haliç İstanbul Aydın, İstanbul Ayvansaray, İstanbul Gelişim, İstanbul Medipol, İstanbul Aydın, İstanbul Medipol, İstanbul Sabahattin Zaim, İstanbul, İstanbul Teknik, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Karadeniz Teknik, Kocaeli, Manisa Celal Bayar, Mardin Artuklu Marmara, Necmettin Erbakan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Ordu, Pamukkale, Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Selçuk, Sivas Cumhuriyet, Trakya, Tokat Gaziosman Paşa ve Van Yüzüncü Yıl Üniversiteleri katıldı.

Erkeklerde 11, kadınlarda 8 kategoride yapılan, 115'i kadın toplam 270 sporcunun katıldığı müsabakalarda, sporcular şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

AİÇÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Önder Şimşek, birçok turnuvaya ev sahipliği yapan Üniversitenin her zaman sporun ve sporcunun yanında yer aldığını, şampiyonaya katılan 270 sporcuyu misafir etmekten mutluluk duyduklarını söyledi. - AĞRI

AİÇÜ'de Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası başladı
AİÇÜ'de Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası başladı
AİÇÜ'de Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası başladı
AİÇÜ'de Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası başladı
AİÇÜ'de Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası başladı
AİÇÜ'de Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası başladı
AİÇÜ'de Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası başladı
AİÇÜ'de Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası başladı
AİÇÜ'de Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası başladı

YORUMLAR
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Balıkesir, Üniversiteler arası Türkiye Boks şampiyonasına ev sahipliği yapacak Balıkesir, Üniversiteler arası Türkiye Boks şampiyonasına ev sahipliği yapacak AİÇÜ sporcularından büyük başarı AİÇÜ sporcularından büyük başarı

Üniversiteler, Türkiye, Wushu, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AİÇÜ'de Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AİÇÜ'de Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası başladı - Son Dakika
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