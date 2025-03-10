AİÇÜ, Dünya Sıralamasında 493 Basamak Yükseldi - Son Dakika
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AİÇÜ, Dünya Sıralamasında 493 Basamak Yükseldi

AİÇÜ, Dünya Sıralamasında 493 Basamak Yükseldi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Webometrics sıralamasında 2,952. sıraya çıkarak önemli bir başarı elde etti.

10.03.2025 14:34
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Webometrics Dünya Üniversiteler Sıralaması'ndaki yerini son bir yıl içerisinde 493 basamak arttırarak 2 bin 952'nci sıraya yükseldi.

Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, "Bilimin Sevgiyle Bütünleştiği Üniversite" anlayışı ile hareket eden AİÇÜ'nün 8 yılda 5 bin 111 üniversiteyi geride bırakarak dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasında yer aldığını, böylelikle sürdürülebilir gelişimini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Dünyadaki yükseköğretim kurumlarını görünürlük, açıklık ve mükemmeliyet göstergeleri üzerinden değerlendiren 2025 yılı Webometrics Dünya Üniversite Sıralaması (Webometrics Ranking of Universities) ön değerlendirme sonuçları yayımlandı. Buna göre her geçen yıl ulusal ve uluslararası göstergelerde sıralamasını yükseltmeyi başaran AİÇÜ, 200'den fazla ülkeden değerlendirilmeye alınan yaklaşık 32 bin yükseköğretim kurumu arasından 2.952'nci sıraya yükseldi.

Başarı çıtası her geçen yıl yükseliyor

Yükseköğretim kurumlarını farklı değerlendirmelerle ele alarak sıralayan Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları; üniversiteler tarafından üretilen bilgiye açık erişimi teşvik etmek amacıyla üniversiteleri bağımsız, nesnel ve açık bilimsel bir çalışma sunarak değerlendiriyor. Sıralamaya göre 2017 yılında 8063'üncü sırada yer alan AİÇÜ, bu değerlendirmeler neticesinde 8 yılda 5 bin 111 üniversiteyi geride bırakarak önemli bir yükseliş gösterdi.

AİÇÜ, 2020 yılında ilk kez yer aldığı SCImago Institutions Rankings (SIR) Yayın Değerlendirme Platformu'nda Türkiye'deki üniversiteler arasında 49'uncu sırada yer alarak Q1 seviyesine yükseldi. Bunun yanı sıra, Dünyada ilk 30 bindeki Üniversiteleri değerlendirmeye tabi tutan kuruluşlar arasında yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) 2023-2024 Dünya Üniversite Sıralaması'nda ilk 3 bin üniversite arasında 2968'inci sırada yer aldı. Ayrıca, doğa ile iç içe bir kampüse sahip AİÇÜ, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konusunda uluslararası bir platform olan GreenMetric (Yeşil Ölçüm) Dünya Üniversiteler Genel Sıralaması'nda da 599'ncu old.

Huzurlu ortam ve özverili çalışma başarıyı getirdi

"Doğudan Yükselen Işık" parolasıyla yola çıkan AİÇÜ'nün her geçen yıl sayısı artan akademik yayınlar ile üst sıralara yükseldiğini belirten Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, "Bilgiyi üreten, paydaşlarına aktaran, Şehrimizin ve Ülkemizin gelişim yolculuğuna önemli katkılar sağlayan Üniversitemizde ortaya konan nitelikli bilimsel yayın sayısı her geçen gün artmaktadır. Akademik çalışmalarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da arttırarak Üniversitemizi daha üst sıralara çıkarmayı ve uluslararası alandaki rekabet gücünü arttırmayı hedefliyoruz. Dünyanın en iyi 3 bin üniversite arasındaki yerimizin üst sıralara taşınmasına ve pekişmesine katkı sunan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Artık Biz de Dünya'nın en iyi Üniversiteleri arasında varız" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

İbrahim Çeçen, Rektör, Finans, Eğitim, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel AİÇÜ, Dünya Sıralamasında 493 Basamak Yükseldi - Son Dakika

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