Aile Eğitim Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Aile Eğitim Programı Düzenlendi

Aile Eğitim Programı Düzenlendi
07.07.2026 10:58
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Tepebaşı ve Ertuğrulgazi ADEM'de aile içi iletişim ve dijital farkındalık eğitimleri yapıldı.

Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında, Tepebaşı ADEM ve Ertuğrulgazi ADEM kursiyerlerine yönelik Aile Eğitim Programı çerçevesinde aile içi iletişim ve dijital farkındalık konularında eğitim gerçekleştirildi.

Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında Tepebaşı ADEM ve Ertuğrulgazi ADEM kursiyerlerine yönelik düzenlenen eğitimlerde, Aile Eğitim Programı çerçevesinde "Aile İçi İletişim", "Dijital Aile İçin Temel Kavramlar ve Tanımlar", "Aile ve Sosyal Ağlar", "Aile ve Dijital Oyunlar" ile "Çocuklarda Mahremiyet Bilinci" konuları interaktif bir şekilde ele alındı.

Eğitim kapsamında ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "İlk Öğretmenim Ailem" ve "Çocuklar Güvende" mobil uygulamaları tanıtıldı. Programda aile içi açık iletişimin güçlendirilmesi, güven duygusunun geliştirilmesi ve akran zorbalığının önlenmesinin önemine vurgu yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Tepebaşı, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aile Eğitim Programı Düzenlendi - Son Dakika

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