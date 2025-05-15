Aile Haftası'nda Aile Güçlendirme Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aile Haftası'nda Aile Güçlendirme Vurgusu

Aile Haftası\'nda Aile Güçlendirme Vurgusu

Bakan Yardımcısı Yenigün, ailelerin güçlendirilmesinin Türkiye'nin geleceği için önemli olduğunu belirtti.

15.05.2025 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de Aile Haftası etkinliklerine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, "Nüfus oranlarımız da gittikçe düşüşte. Aileleri güçlendirmek, Türkiye'nin geleceğini güçlendirmek olarak düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Aile Haftası etkinliklerine katılmak için Çanakkale'ye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, ilk olarak Çanakkale Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette Vali Doç. Dr. Ömer Toraman ile bir araya gelen Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Ziyarette karşılıklı olarak çeşitli hediyeler takdim edildi. Valilik ziyareti ardından Yenigün, Eski Kordon'da 15-21 Mayıs Aile Haftası kutlamaları dahilinde düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı.

Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, kortejde yaptığı açıklamada "2025 yılı Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 'Aile Yılı' ilan edildi. Biz ailenin güçlenmesini Türkiye'nin geleceğinin de güçlenmesi olarak görüyoruz. Biliyorsunuz aileler küresel tehditler altında. Biz de inşallah hem değerlerimiz açısından hem de ailelerimizi güçlendirmek için sosyal politikalarımız açısından 2025 yılında çeşitli çalışmalarımızı hayata geçirdik. Biliyorsunuz nüfus oranlarımız da gittikçe düşüşte. Aileleri güçlendirmek, Türkiye'nin geleceğini güçlendirmek olarak düşünüyoruz. Bu Aile Haftası'nda da valilerimizin de destekleriyle birçok çalışmalar yapacağız inşallah. Biz ailelerimizin değerleriyle, maneviyatıyla ve destekleriyle inşallah Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak yanlarındayız. İnşallah Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu 'Aile Yılı'nda da birçok hizmetleri de devreye soktuk. Bu haftayı da hem bu hizmetlerin anlatımı hem de güzel çalışmalarla kutlayacağız" şeklinde konuştu.

Kortej yürüyüşünün ardından Truva Atı önünde hatıra fotoğrafının çekilmesiyle program sona erdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Türkiye, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aile Haftası'nda Aile Güçlendirme Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in Gazze’deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere’yi mahkemelik etti İsrail'in Gazze'deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere'yi mahkemelik etti
Trump’ın sinyalini verdiği Türkiye’ye F-35 satışı, İsrail’de alarm zilleri çaldırttı Trump'ın sinyalini verdiği Türkiye'ye F-35 satışı, İsrail'de alarm zilleri çaldırttı
Premier Lig’de korkutan olay: Awoniyi’nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı Premier Lig'de korkutan olay: Awoniyi'nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı
MSB özel izin verdi, Kuzey Irak’taki üs bölgesinin kapıları açıldı MSB özel izin verdi, Kuzey Irak'taki üs bölgesinin kapıları açıldı
Trabzonsporlu Batista Mendy’den ayrılık açıklaması Trabzonsporlu Batista Mendy'den ayrılık açıklaması
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi 7 ton bozulmuş peynir imha edildi Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi İkisinin de nedeni aynı Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı
İlker Yağcıoğlu, Ali Koç’un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı İlker Yağcıoğlu, Ali Koç'un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
Elif Elmas’ın bonservis bedeli cep yaktı Elif Elmas'ın bonservis bedeli cep yaktı
İsmail Kartal’dan ’Fenerbahçe’ye geri döner misiniz’ sorusuna cevap İsmail Kartal'dan 'Fenerbahçe'ye geri döner misiniz' sorusuna cevap

15:04
Bakan Fidan’dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok
Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok
14:31
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
14:26
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
13:21
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
13:01
Silahlar nereye teslim edilecek MSB’den PKK’nın feshine dair ilk açıklama
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama
21:40
Korkutan sakatlık Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Korkutan sakatlık! Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
21:24
Galatasaray’dan Savic için kırmızı kart itirazı
Galatasaray'dan Savic için kırmızı kart itirazı
21:23
İstanbul’da suya yüzde 10 zam
İstanbul'da suya yüzde 10 zam
21:06
Trump’ın ziyareti nedeniyle Doha’yı ABD bayraklarıyla donattılar
Trump'ın ziyareti nedeniyle Doha'yı ABD bayraklarıyla donattılar
20:45
Zelenski’den Türkiye’ye gelmeden önce Putin’e son mesaj: Korkmuyoruz
Zelenski'den Türkiye'ye gelmeden önce Putin'e son mesaj: Korkmuyoruz
20:35
Galatasaray finale çok hızlı başladı İlk gol Barış Alper’den
Galatasaray finale çok hızlı başladı! İlk gol Barış Alper'den
20:35
Arif Kocabıyık tahliye edildi
Arif Kocabıyık tahliye edildi
20:17
Meksika’da TikTok fenomeni kadın, canlı yayında öldürüldü
Meksika'da TikTok fenomeni kadın, canlı yayında öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 15:20:56. #7.13#
SON DAKİKA: Aile Haftası'nda Aile Güçlendirme Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.