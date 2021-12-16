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Aile hekimleri diyabet hastaları için toplandı - Son Dakika

Aile hekimleri diyabet hastaları için toplandı

16.12.2021 20:49

Aile hekimleri diyabet hastaları için toplandı Toplantıda diyabete bağlı ölümlerin önüne geçilebilmesi için yapılması gerekenler masaya yatırıldı Medical Park Gaziantep Hastanesi, çevre illerdeki aile hekimlerinin katılımıyla diyabet hakkında bilimsel toplantı gerçekleştirdi.

Aile hekimleri diyabet hastaları için toplandı

Toplantıda diyabete bağlı ölümlerin önüne geçilebilmesi için yapılması gerekenler masaya yatırıldı

GAZİANTEP - Medical Park Gaziantep Hastanesi, çevre illerdeki aile hekimlerinin katılımıyla diyabet hakkında bilimsel toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda diyabet tedavisi ve diyabet konusunda aile hekimlerinin yaşadığı sorunlara karşı nelerin yapılabileceği ele alındı.

Sağlık alanındaki yatırımlarının yanı sıra bilimsel anlamda da yatırımlarına devam eden Medical Park Gaziantep Hastanesi, çevre illerdeki aile hekimlerinin katılımıyla diyabet hakkında bilimsel toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Güneydoğu Anadolu Bölgesinde diyabete bağlı olarak artan ölüm oranlarının önüne geçilebilmesi ve aile hekimlerinin tedavi yöntemleri hakkında yeni bilgiler edinmesi hedeflendi.

" Ölümlerin önüne geçebilmek için desteğe hazırız"

Düzenledikleri toplantıyla aile hekimlerine diyabet hakkında yaşadıkları sorunlara için her türlü desteği vereceklerini söyleyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doktor Ümit Çınkır, diyabet hastalığının neden olduğu ölümlerin önüne geçmek için çabaladıklarını ifade ederek, "Medical Park Gaziantep Hastanesinin öncülüğünde aile hekimlerimizle birlikte diyabet toplantımızı organize ettik. Bu ilk toplantımız inşallah devamı da gelecek. Biz aile hekimlerine her türlü yardımı ve desteği sağlamakta kararlıyız. Bölgemiz ve başta Gaziantep; şeker hastalığına beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak öncülük etmektedir. Hastalarımızda ciddi bir şeker hastalığı, obezite ve kilo problemleri mevcut. Şeker hastalığına bağlı kalp, böbrek hastalıkları ölüm oranı fazla görülüyor. Ama bu hastalık önlenebilir ve tedavi edilebilir. Biz bu ölümlerin önüne geçebilmek için her türlü yardım ve desteğe hazırız. Bu toplantıdaki amacımız çevre iller de dahil aile hekimlerimizin diyabette karşılaştıkları sorunlara yardımcı olabilmek. Ayrıca hastaların yeni çıkan tedavilerden olabildiğince faydalanmasını sağlamak. Bu toplantımız da bunun ilk örneği oldu" diye konuştu.

Aile hekimleri diyabet hastaları için toplandı
Aile hekimleri diyabet hastaları için toplandı
Aile hekimleri diyabet hastaları için toplandı
Aile hekimleri diyabet hastaları için toplandı

Gaziantep, Vefat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aile hekimleri diyabet hastaları için toplandı - Son Dakika


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