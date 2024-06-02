Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı doğum oranlarının düşmesine ilişkin önlemler alıyor - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı doğum oranlarının düşmesine ilişkin önlemler alıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum oranlarının düşmesiyle ilgili olarak dünyadaki örnekleri inceliyor ve gerekli önlemleri almaya çalıştıklarını belirtti. Bakan Göktaş, aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik çalışmalara da değindi ve doğum oranlarını artırmak için yeni modeller üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Ayrıca, en düşük doğurganlık oranına sahip olan 3 ilde pilot çalışma başlatacaklarını da belirtti.

02.06.2024 17:19
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum oranlarının düşmesine ilişkin, "Dünyadaki örnekleri inceliyor, gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

TÜİK verilerine göre doğum oranlarının düştüğü belirtilerek, aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmalara ilişkin soru üzerine Göktaş, bu durumun sadece Türkiye'ye özgü olmadığını, birçok ülkenin bu sorunla mücadele ettiğini belirtti.

Avrupa ve Asya'da da ciddi nüfus tedirginliğinin yaşandığını aktaran Göktaş, "Dünyadaki örnekleri inceliyor, gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. 15 Mayıs'ta kamuoyuna açıkladığımız Aile Eylem Planımızda da doğum oranlarına yönelik önemli bir bölüm ayırdık" diye konuştu.

Göktaş, Bakanlık olarak her zaman kadınların yanında olduklarını, onların haklarını savunduklarını ifade etti.

"Tüm bu örnekleri inceliyoruz"

Dünya genelinde uluslararası birçok şirkette kadınların önemli konumda, karar alma mekanizmalarının içinde yer aldığına dikkati çeken Göktaş, "Tüm bu örnekleri inceliyoruz. Ülke kalkınmasına da katkı sağlayacak yeni modeller için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayata geçireceğimiz yeni modellerle, esnek ve uzaktan çalışmalar modelleri dahil, kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapma zorunluluklarını kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapma zorunluluklarının ortadan kalkmasını hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakan Göktaş, doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatacaklarını da belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı doğum oranlarının düşmesine ilişkin önlemler alıyor - Son Dakika

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