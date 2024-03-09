Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, ihtiyaç sahibi hanelere 837,3 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, ihtiyaç sahibi hanelere 837,3 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 837,3 milyon TL tutarında kaynak aktardıklarını açıkladı. Bakan Göktaş, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin arttığı Ramazan ayında, ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olacaklarını bildirerek, aktarılan kaynağın etkin ve hızlı şekilde sahiplerine ulaştırılacağının altını çizdi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılan kaynağın ihtiyaç sahipleri hanelere ulaştırılması için ekiplerin titiz bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Bakan Göktaş, 'Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Türkiye genelindeki SYDV'lerimiz aracılığıyla yardımlarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 837,3 milyon TL tutarında kaynak aktardık' dedi. - ANKARA

09.03.2024 10:08  Güncelleme: 10:10
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 837,3 milyon TL tutarında kaynak aktardıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin arttığı Ramazan ayında, ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olacaklarını bildirerek, aktarılan kaynağın etkin ve hızlı şekilde sahiplerine ulaştırılacağının altını çizdi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılan kaynağın ihtiyaç sahipleri hanelere ulaştırılması için ekiplerin titiz bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Bakan Göktaş, "Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Türkiye genelindeki SYDV'lerimiz aracılığıyla yardımlarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 837,3 milyon TL tutarında kaynak aktardık" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı, Türkiye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, ihtiyaç sahibi hanelere 837,3 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, ihtiyaç sahibi hanelere 837,3 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı - Son Dakika
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