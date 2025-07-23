Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü\'nden Çocuk Evleri Ziyareti

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman, Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Çocukların yaşam alanlarını yerinde gören İl Müdürü Türkoğlu, sunulan hizmetler ve çocukların ihtiyaçları hakkında yetkililerden bilgi aldı. İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman ile birlikte çalışan personelle de görüşen Türkoğlu, yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan İl Müdürü Türkoğlu, çocukların güvenli ve sağlıklı ortamlarda büyümesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, "Çocuklarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve onlara sıcak bir yuva sunmak önceliğimizdir" dedi. - BİLECİK