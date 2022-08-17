Sevgi Evleri'nde kalan 14 çocuk sünnet edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sevgi Evleri'nde kalan 14 çocuk sünnet edildi

17.08.2022 10:13
Sevgi Evleri'nde kalan 14 çocuk sünnet edildi

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan 14 çocuk, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sünnet oldu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan 14 çocuk, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sünnet oldu.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İlknur Banlı Cesur, Anestezi Uzmanı Dr. İhsan Güney ve ameliyathane ekibi, çocukların sünnet operasyonunu yaptı.

Doktorlar, hemşireler ve teknisyenlerle renkli diyaloglar yaşayan çocuklar operasyon sonrası taburcu edilirken, hastaneye hizmet veren ISS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin personeli tarafından miniklere ayakkabı hediye edildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, "Çocuklarımızın sünnetini yapmaktan mutluyuz. Geçen yıl da Sevgi Evleri'nden çocuklarımızı ağırlamıştık. Onların sağlığı için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi. - ADANA

YORUMLAR
500
Adana'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti Adana'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sevgi Evleri, Adana, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sevgi Evleri'nde kalan 14 çocuk sünnet edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:58 Fenerbahçeli Berisha'nın eski sevgilisinden "alkol" itirafı: Maçtan önce eve alkollü geliyordu
09:44 Fatih Erbakan'dan "kalp krizi" çıkışı: Yerli ve yabancı uzmanlar, rahatsızlıkların mRNA aşıları sebebiyle olabileceğini ifade ediyor
10:00 Milli Savunma Bakanlığı'ndan tahıl sevkiyatı açıklaması: Planlandığı gibi sürüyor
09:49 Adana'da sulama kanalı faciası! Aynı noktadan 4 günde 3 ceset çıkarıldı
09:33 Rize'de yıllardır "şifalı" diye içilen suyun kansere neden olduğu ortaya çıktı
09:28 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan sol beke transfer talebi
09:28 Bulgaristan'da çıkan yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı! Bölge halkı tedirgin...
09:14 Yaylara düşen çocuğun imdadına son anda demiryolu çalışanı yetişti
09:08 Manisa'da kuyuya düşen 2 yaşındaki bebek ölümden döndü! Minik Aybars, 4 saatlik çalışma sonrası kurtarılırken annesi ve babası gözyaşlarına boğuldu
08:43 Yeni gelin Petek Dinçöz'den nikah masasından kalkar kalkmaz soyadı hamlesi geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 10:15:50. #1.13#
SON DAKİKA: Sevgi Evleri'nde kalan 14 çocuk sünnet edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement