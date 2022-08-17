Sevgi Evleri'nde kalan 14 çocuk sünnet edildi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, "Çocuklarımızın sünnetini yapmaktan mutluyuz. Geçen yıl da Sevgi Evleri'nden çocuklarımızı ağırlamıştık. Onların sağlığı için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi. - ADANA

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri 'nde kalan 14 çocuk, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde sünnet oldu.

Kaynak: İHA

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