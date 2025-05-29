Aile Yılı\'nda \'Değerleriyle Güçlü Ailem\' Programı

2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi ve Aile Haftası etkinlikleri kapsamında 'Değerleriyle Güçlü Ailem' konulu sohbet programı gerçekleştirildi.

Din Hizmetleri Uzmanı Hakkı Şener'in sunumuyla yapılan programda, "Fıtratın Korunması", "Aile" ve "Aileyi Ayakta Tutan Değerler" başlıkları ele alındı. Katılımcılar, aile yapısını güçlendirmeye yönelik konuları dikkatle takip ederek, toplumda aile bağlarının korunmasının önemine vurgu yaptı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlik sonunda katılımcılar, aileyi merkeze alan bu tür programların toplumda birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. - BİLECİK