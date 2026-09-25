Aileler, Mersin'de 4 genç kızın öldüğü kazada kasten öldürme cezası istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aileler, Mersin'de 4 genç kızın öldüğü kazada kasten öldürme cezası istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aileler, Mersin\'de 4 genç kızın öldüğü kazada kasten öldürme cezası istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Akdeniz'de yaya geçidinde bekleyen 4 genç kızın yaşamını yitirdiği kazada aileler, sanığın 149 kilometre hızla gittiğini öne sürerek kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Dava, 29 Eylül'de Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

(MERSİN) - Mersin'de yaya geçidinde 4 genç kızın hayatını kaybettiği kazada aileler, sürücünün 149 kilometre hızla seyrettiğini iddia ederek, sanığın "kasten öldürme" suçundan yargılanmasını istedi.

Mersin'in Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi Bekirde mevkisinde 2 Şubat 2026'da akşam saatlerinde meydana gelen kazada, yaya geçidinde bekleyen kardeşler Kübra Güney ve Büşra Güney ile teyze çocukları Zerdil Atak ve Necla Öztürk hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin, uzman psikolog M.K. hakkında açılan davanın ikinci duruşması 29 Eylül Salı günü Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Evlatlarını kaybeden aileler, duruşma öncesi adalet çağrısında bulunarak, sürücünün "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Kazada, kızı Serdil Atak'ı kaybeden baba Veysel Atak, kazanın "taksirle değil, kastla işlendiğini" ileri sürerek, şöyle konuştu:

"Sorumsuz ve dikkatsiz bir sürücü çocuklarımızı elimizden alıp hayattan kopardı. Bizler başımıza gelen cinayet olarak gördüğümüz olayın layığıyla cezalandırılması için çaba sarf ediyoruz. Çocuklarımız yasalara ve kurallara uymanın bedelini ödediler. Orta refüjde yeşil ışığın yanmasını beklerken bir cani tarafından hayattan koparıldılar. Bazı yasalar vardır, dünyanın her yerinde aynıdır. Trafik ışıklarında, yaya geçitlerinde hız düşürülür. Fakat burada sürücü 30 kilometre ile gitmesi gereken bir noktada 149 kilometre ile orta refüje çıkarak çocuklarımızın hayatına kast etmiştir.

İşin en acı yanlarından biri de bu kişinin bir psikolog olması. Eğitimli biri olması, toplumda örnek gösterilecek biri olması ama aynı özeni trafikte göstermeyişi. Adalet arayışımız devam edecek. Yetkililerden destek bekliyoruz bu tür cezaların artırılması yönünde. Çocuklarımız geri gelmeyecek ama trafik canavarlarının bir nebze olsun azalması bizi ziyadesiyle gururlandıracaktır. Daha önceki davalarda olduğu gibi takım elbise, kravat, iki pişmanlık gösterisiyle bu iş hafifletilmesin. Hafifletilmesin ki bundan sonra insanlar çok daha dikkatli, çok daha nizami hareket etsin."

Anne Hatice Güney Atak da başka annelerin benzer acıları yaşamaması için trafik cezalarının artırılmasını istedi. Anne Atak, şöyle konuştu:

"30 kilometre ile girmen gereken kavşağa 150 ile giriyorsan, bu direksiyonu ve gazı silah olarak kullanıyorsun demektir. Demek ki birinden gıcık aldığında direksiyonu silah olarak kullan, git vur, birkaç ay yat çık. Kavşağa ve yaya geçidine gelirken hızını düşürmesi gerekirken 5 kat hızla gelen bir insan karşıdan kim gelirse gelsin görmeyecektir, çarpacaktır. Bunu öngörmesi lazım. Ben kazanın olduğu yerde dolaştım, esnafa sordum. Mahkemede gösterdiği vurdumduymazlığı orada göstermiş. 'Arabam yeniydi' diye sayıklayıp duruyormuş orada. Çocuklarımız yerde yatarken 'arabam yeniydi' diye ağlayan bir sanık var karşımızda. ve bu kişi hem de psikolog. Bu kişinin hem trafikten hem meslekten men edilmesini istiyorum."

Kazada yaşamını yitiren Necla Öztürk'ün annesi Havva Güney Öztürk de "Gözyaşlarımız yerde kalmasın. Adalet yerini bulsun" dedi.

Kaynak: ANKA
Trafik KazalarıMersin Akdeniz3. SayfaGüncelMersinEylülYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
18:50
Rafael Leao’yu İtalya’da topa tuttular
Rafael Leao'yu İtalya'da topa tuttular
18:40
Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önceki teklifini açıkladı Davutoğlu’na ateş püskürdü
Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önceki teklifini açıkladı! Davutoğlu'na ateş püskürdü
18:24
AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi
AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi
18:13
NATO alarm verdi: Türk F-16’ları Rus uçakları için peş peşe havalandı
NATO alarm verdi: Türk F-16'ları Rus uçakları için peş peşe havalandı
18:09
Bir il bu skandalı konuşuyor Üniversite hocası parkta uygunsuz yakalandı
Bir il bu skandalı konuşuyor! Üniversite hocası parkta uygunsuz yakalandı
17:52
Fransa Milli Takımı, Türk lezzetlerini tercih etmedi
Fransa Milli Takımı, Türk lezzetlerini tercih etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 19:03:13. #7.12#
SON DAKİKA: Aileler, Mersin'de 4 genç kızın öldüğü kazada kasten öldürme cezası istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei