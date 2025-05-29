Ailemiz, Geleceğimiz Etkinliği

Adıyaman'ın Besni Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlikle Kızılin Vadisi'nde 'Ailemiz, geleceğimiz' pankartı açıldı.

Besni Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü tarafından Besni'de bulunan Kızılin Vadisinde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Mustafa Orhan, kurum personelleri ilçe çok sayıda kişi katıldı.

Program kapsamında vadide bulunan mağaralara tekne turu düzenlendi. Tekne turu sonrasında 'Ailemiz geleceğimiz" pankartı açıldı. Yapılan programla ilgili bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, ailenin öneminden bahsederek bu tür etkinliklere önem verdiklerini dile getirdi. - ADIYAMAN