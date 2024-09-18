Ailevi Akdeniz Ateşi Farkındalık Günü Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ailevi Akdeniz Ateşi Farkındalık Günü Toplantısı

Ailevi Akdeniz Ateşi Farkındalık Günü Toplantısı

Erciyes Üniversitesi, Ailevi Akdeniz Ateşi konusunda farkındalık artırmak için toplantı düzenledi.

18.09.2024 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakülteleri Hastaneleri tarafından '17 Eylül Dünya Ailevi Akdeniz Ateşi Farkındalık Günü' dolayısıyla toplantı düzenlendi.

ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimlik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Erciyes Üniversitesi Hastaneleri İç Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Soner Şenel, Ailevi Akdeniz Ateşi yani FMF'in otoinflamatuar hastalıklar içerisinde en sık görülen hastalıklardan birisi olduğunu belirtti.

Ailevi Akdeniz Ateşi yani FMF hastalığında farkındalığı artırmak istediklerini söyleyen Şenel,"Otoinflamatuar dediğimiz grup aslında az görülen bir hastalık grubu olsa da dünya çapında buna farkındalığı artırmak üzere 17 Eylül'de Ailevi Akdeniz Ateşi ve otoinflamatuar hastalıklar hakkında hem hekim arkadaşları hem de vatandaşları bilgilendirmemiz gerekiyor. Bu anlamda sorumluluğu yerine getirmek adına bugün bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Hem hasta, hasta yakınlarına hem de hekim arkadaşlara güzel de bir duyurumuz olacak. Çünkü bu konuda sağlıklı bilgi edinebilme adına kaynak yetersizliği söz konusuydu. Biz Çocuk Romatoloji bilim dalıyla birlikte bir kitap yazdık. Kitabımız 1 ay içerisinde basılacak ve tüm Türkiye'de hem hekim arkadaşlara hem de bu hastalıktan mağdur olan kişilere güzel bir kaynak olacağını düşünüyoruz. Farkındalığı artırmak istiyoruz. Bu anlamda bir takım mesajlarımız olacak. Doğru teşhis, doğru tanı ve hasta açısından bakarsak, düzenli ilaç kullanımı burada oldukça önemli bir konu. Çünkü bu hastalık tedavi edilmezse böbrek yetmezliğine ileri süreçte böbrek nakline kadar gidebilecek durumlar olabiliyor" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Akdeniz Ateşi, Akdeniz Ateşi, Erciyes, Sağlık, Eğitim, Yerel, Dünya, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ailevi Akdeniz Ateşi Farkındalık Günü Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:46 Narin Güran’ı kim, neden öldürdü İşte gündemdeki 10 senaryo Narin Güran'ı kim, neden öldürdü? İşte gündemdeki 10 senaryo
11:30 Türk Telekom CEO’sundan faturalardaki fahiş artışlara “Damacanalı“ savunma Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara "Damacanalı" savunma
10:31 Lübnan’daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı Türkiye’de de benzer bir saldırı riski var mı Lübnan'daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı! Türkiye'de de benzer bir saldırı riski var mı?
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı
18:23 Lübnan’dan korkunç görüntüler Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu Lübnan'dan korkunç görüntüler! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu
18:22 Süper Lig’de 5. haftanın VAR kayıtları yayınlandı Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları yayınlandı
17:56 Dünya böylesini ilk kez gördü İsrail’den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail'den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı
17:44 Dilruba röportajdaki sözleri için bakın ne dedi Dilruba röportajdaki sözleri için bakın ne dedi!
17:07 Ali Koç’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaret Verilen mesaj da hediye de dikkat çekiciydi Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret! Verilen mesaj da hediye de dikkat çekiciydi
16:56 Icardi’den Okan Buruk’a sürpriz telefon Icardi'den Okan Buruk'a sürpriz telefon
16:33 Şoförün dikkatsizliği neden oldu İkram kamyonu, uçağa çarptı Şoförün dikkatsizliği neden oldu! İkram kamyonu, uçağa çarptı!
16:27 Yokluğun gözü kör olsun: Burcu burcu koktu ama gidip de isteyemedim, utandım Yokluğun gözü kör olsun: Burcu burcu koktu ama gidip de isteyemedim, utandım
16:22 Doktora giden aile hayatının şokunu yaşadı 1 yaşındaki bebeğin kafasından ikizi çıkarıldı Doktora giden aile hayatının şokunu yaşadı! 1 yaşındaki bebeğin kafasından ikizi çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 12:19:33. #1.12#
SON DAKİKA: Ailevi Akdeniz Ateşi Farkındalık Günü Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement