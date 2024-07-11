Ajet İstanbul-İzmir uçuşunda rötar krizi yaşandı - Son Dakika
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Yerel

Ajet İstanbul-İzmir uçuşunda rötar krizi yaşandı

Türk Hava Yolları'nın iştiraki olan Ajet'in İstanbul-İzmir uçuşunda saatlerce bekletilen yolcular, kabin ekibi ve yer hizmetleri memurlarıyla tartıştı. Yolcuların mağduriyeti cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

11.07.2024 13:35
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Türk Hava Yolları'nın (THY) iştiraki olan Ajet'in İstanbul- İzmir uçuşunda rötar krizi yaşandı. Saatlerce uçakta bekletilen yolcular, adeta çileden çıktı. Bekletilen yolcular hem kabin ekibi hem de yer hizmetleri memurlarıyla sözlü tartışma yaşarken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Türk Hava Yolları'na ait bölgesel hava yolu şirketi olarak kurulan Ajet'te skandallar ve yolcu mağduriyetleri artarak devam ediyor. Son olarak dün gece 00.10'da Ajet'e ait VF3062 sefer sayılı Sabiha Gökçen- Adnan Menderes uçuşunu gerçekleştiren Airbus A321 tipi uçakta, yolcuların içinde olduğu an rötar anonsu yapıldı. Uçakta yerini alan yolcular kalkıştan kısa süre sonra gerçekleştirilen anons karşısında çileden çıkarken, mağduriyet alkışlarla protesto edildi. O anlar uçak içindeki bir kadın yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Dışarıda bir otobüs yolcuları bekliyor isteyen inebilir"

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yolculara kabin ekibi tarafından anons yapıldı. Anonsta, "Uçuşa devam etmek istemeyen yolcularımız varsa, dışarıda bir otobüs bekliyor. İsteyen inebilir ama bilet iadesi ve sizlere bir otel imkanı sunulacak mı bilmiyorum" ifadeleri kullanıldı. Anonsun ardından yolcuların Ajet'i alkışlarla protesto ettiği görüldü. Bir başka cep telefonu kamerasına ise, erkek bir yolcu yer hizmetleri memuru arasında sözlü tartışma yaşadığı anlar yansıdı. Öte yandan, Ajet'in Sabiha Gökçen-İzmir uçuşunu gerçekleştiren yolcu uçağı, 5 saatlik rötarın ardından inişini ancak bu sabah saat 07.30 sıralarında gerçekleştirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ajet İstanbul-İzmir uçuşunda rötar krizi yaşandı - Son Dakika

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