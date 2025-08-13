AJet\'ten Powerbank Yasağı

AJet, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün tavsiye kararına istinaden, uçakta 'powerbank' kullanımını yasakladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 100 Watt/Saate kadar lityum bataryalı powerbankler, elektronik sigaralar ve yedek bataryalar yalnızca kabin bagajında taşınabilecek. Ancak bu cihazlar uçuş sırasında çalıştırılamayacak ve kullanılamayacak. Açıklamada, 100-160 Watt/Saat aralığındaki lityum bataryalar için havayolu şirketinden önceden izin alınması gerektiği, 160 Watt/Saat üzerindeki bataryaların ise yolcu bagajında taşınamayacağı belirtildi. Bu tür yüksek kapasiteli bataryaların yalnızca belirli şartlar sağlandığında kargo olarak gönderilebileceği ifade edildi. - İSTANBUL