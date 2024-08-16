AJet Yolcu Uçağında 5 Yaşındaki Çocuk Epilepsi Krizi Geçirdi

Yerel

Şırnak- Sabiha Gökçen seferini gerçekleştiren AJet'e ait yolcu uçağındaki 5 yaşındaki çocuk epilepsi krizi geçirdi. Çocuğa ilk müdahale kabin ekibi tarafından yapılırken. Uçak Kayseri Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, AJet Havayolları'na ait VF3277 sefer sayılı yolcu uçağı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapmak üzere Şırnak'tan havalandı. Uçak havalandıktan bir süre sonra 5 yaşındaki bir çocuk aniden rahatsızlandı. Kabin ekibi tarafından yapılan ilk müdahalede çocuğun epilepsi krizi geçirdiği anlaşıldı. Kabin ekibi durumu uçağın pilotuna bildirdi. Pilot bunun üzerine Kayseri Havalimanı Hava Trafik kontrolörüyle irtibata geçerek sağlık ekibi talep etti. Ardından da uçak acil iniş yapmak için izin istedi. AJet uçağı Kayseri Havalimanı'na inişini sorunsuz gerçekleştirirken, epilepsi krizi geçiren 5 yaşındaki çocuğun ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. - İSTANBUL