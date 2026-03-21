AK Parti Adana İl Başkanı Dağlı\'nın annesinin cenazesi toprağa verildi

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı'nın 78 yaşında hayatını kaybeden annesi Gülcan Dağlı'nın cenazesi toprağa verildi.

Yüreğir Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden anne Dağlı için Buruk Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı namazın ardından Gülcan Dağlı'nın cenazesi toprağa verildi.

Törene, Vali Mustafa Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bazı milletvekilleri, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar ile ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ADANA