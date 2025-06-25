AK Parti Bilecik\'te Üye Standı Açtı

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı tarafından kapalı pazar alanında üye standı açıldı.

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı tarafından merkez Hürriyet Mahallesinde yer alan kapalı pazar alanında üye standı açıldı. Standı İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Genel Meclis Üyesi Murat Hızlı ve Belediye Meclis Üyesi İbrahim Rafet Sünetci ziyaret etti. Yıldırım, "Bugün kapalı pazar alanında kurduğumuz üye standımızla vatandaşlarımızla bir araya geldik. Hemşerilerimizin taleplerini dinledik, partimize üyelik süreçleri hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Gönül bağı kurduğumuz her bir vatandaşımızla daha da güçlendik. Bu güzel çalışmada emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK